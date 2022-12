Teatr w przerwie obiadowej - to inicjatywa teatru w Genui we włoskiej Ligurii. Zaprasza on na 50- minutowy spektakl w porze pauzy w pracy. Nie traci się przy tym szansy na posiłek, bo można go tam kupić w barze.

Bilet wstępu kosztuje tylko 3 euro, można też kupić prowiant za 8 euro. Taką propozycję przedstawił genueńczykom teatr Ivo Chiesa, który zaprasza na spektakl o godzinie 13.15, gdy w wielu miejscach pracy zaczyna się przerwa obiadowa. Ta wielka placówka kulturalna usytuowana jest w nowoczesnym budynku w biznesowym centrum miasta. Reklama Repertuar został dostosowany do zbliżających się Świąt; to "Opowieść wigilijna", adaptacja opowiadania Charlesa Dickensa. Trwająca niecałą godzinę sztuka, opowiadająca o przemianie skąpca w noc wigilijną wystawiana będzie w foyer teatru od poniedziałku do 23 grudnia. Z inicjatywą takiej oryginalnej przerwy obiadowej teatr ten wystąpił po raz pierwszy w 2018 roku. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję