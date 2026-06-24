JAC Kino na Leżakach - tego nie można pominąć

JAC Kino na Leżakach, to największe w Polsce mobilne kino plenerowe. Seanse przyciągające tłumy turystów i lokalnych mieszkańców odbywają się w nadmorskich miejscowościach oraz Polsce centralnej. Tym, co sprawia, że setki kolorowych leżaków co roku wypełnia się po brzegi, jest świetny wakacyjny klimat, magia wielkiego ekranu ulokowanego pod gołym niebem w ciepłe letnie wieczory, a także liczne konkursy z nagrodami, darmowe upominki i strefa partnerów, którzy zapewniają dodatkowe atrakcje.

Pisząc o kinie plenerowym, nie można oczywiście zapomnieć o istocie tego wydarzenia, czyli seansach filmowych hitów pod rozgwieżdżonym niebem. W tym roku zaplanowane jest 66 pokazów, wśród których znajdują się lekkie komedie, idealne do wakacyjnego relaksu, a także nagradzane hity nominowane do wielu Oscarów. To doskonała okazja, żeby nadrobić filmowe zaległości, zarówno z Polski, jak i ze świata, lub powtórzyć sobie ulubione produkcje, które zawsze potrafią wywołać na twarzy szeroki uśmiech.

Jakie konkretnie filmy zaprezentuje JAC Kino na Leżakach w wakacyjnych miesiącach 2026 roku? Jak często na tego typu pokazach bywa: przeważają komedie, tytuły lekkie, zabawne, wciągające, pełniące idealne uzupełnienie dla letnich wieczorów i doskonałej zabawy. To między innymi polskie produkcje, jak “Dalej Jazda 2” z Julią Wieniawą i Cezarym Pazurą, “Piep*zyć Mickiewicza 3”, którego gwiazdą jest Dawid Ogrodnik. Repertuar uzupełniają produkcje z Ameryki (“Anioł Stróż” z Keanu Reevesem i Sethem Rogenem) i Francji (“Kopnięci w czasie”).

To oczywiście nie wszystko – kto szuka wielkich emocji na wielkim ekranie, ten się nie zawiedzie! Choć bohaterem “Iluzji 3” i “Wielkiego Marty’ego” nie jest do śmiechu, to trudno oderwać się od przygód iluzjonistów-włamywaczy (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman), a także ambitnego tenisisty stołowego (Timothée Chalamet), który dąży do celu po trupach. Film z młodym gwiazdorem był nominowany aż do dziewięciu nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (czyli Oscarów). W harmonogramie znajdzie się też coś z zakresu kina familijnego (“Bardzo Fajny Gigant” Stevena Spielberga), jak i opowieści biograficzne o wybitnych muzykach: głośny “Chopin, Chopin!” z Erykiem Kulmem Jr. oraz eksperymentalny “Better Man: Niesamowity Robbie Williams”.

Luźna atmosfera, multum dobrej zabawy oraz obecność firm naturalnie wpleciona w koncept wydarzenia to najlepsza okazja, żeby poznać marki z nieco mniej formalnej strony i móc bezpośrednio przetestować prezentowane produkty. Nie bez powodu na przestrzeni czternastu edycji już ponad sto firm współpracowało przy projekcie, a wiele z nich przez kilka wakacji z rzędu. To dowód nie tylko na szerokie dotarcie medialne do różnych grup wiekowych i demograficznych, które zapewniają organizatorzy JAC Kino na Leżakach, ale także dobrze układającą się współpracę z obu stron. Nic dziwnego, Kinads Media i Art-Foto Media mają doświadczenie, które przekłada się na udaną współpracę na każdym jej etapie – od innowacyjnych pomysłów organizowanych w strefach partnerów po obsługę samych pokazów.

Partnerem Tytularnym 14. edycji Kina na Leżakach została marka JAC Polska. Firma jest jednym z największych producentów samochodów w Chinach i aktywnie rozwija swoją obecność na rynku europejskim. Marka specjalizuje się w produkcji samochodów osobowych, pojazdów użytkowych oraz nowoczesnych układów napędowych, stawiając na innowacje, design oraz zaawansowane technologie.

Partnerzy Główni tegorocznej edycji to: Electrolux, Grupa Żywiec, Knoppers, Fiorda Vocal i SkyShowtime. Do grona Partnerów Wspierających dołączyli: 7Days, Podlaski, Oxford, Oriflame, JBB Bałdyga, AMIC Energy, Lenovo, Dietly oraz Makro. Patronat medialny obejmują: Onet, GQ Polska, Naszemiasto.pl oraz RMF Maxx.

JAC Kino na Leżakach w swojej trasie po Polsce odwiedzi takie miejscowości jak Jarosławiec, Niegoszcz, Ustka, Gryfice, Koszalin, a także Piotrków Trybunalski, Łeba i Bełchatów. Sprawdź na stronie kinonalezakach.pl czy w Twojej okolicy pojawi się największe mobilne kino plenerowe w Polsce – znajdziesz tam dokładny repertuar z wykazem tytułów, dat i miejscowości. Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące pełne filmowych emocji i wszelkiej maści atrakcji – ostatnie seanse JAC Kina na Leżakach zaplanowano na początek września. Dołącz do wydarzenia, bo to absolutny hit wakacji!

Jan Sławiński