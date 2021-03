„30 marca jurorzy Międzynarodowej Nagrody Bookera 2021 przedstawiają 13 powieści, które ubiegają się o prestiżową nagrodę, honorującą najlepsze przetłumaczone (na język angielski) powieści z całego świata” – napisano na stronie The 2021 International Booker Prize.

Trzynaście nominacji, spośród 125 ocenianych książek, w tym roku wybrało jury w składzie: Lucy Hughes-Hallett (przewodnicząca), Aida Edemariam, Neel Mukherjee, Olivette Otele i George Szirtes.

Oto lista nominowanych autorów i książek

Can Xue, „I Live in the Slums” (z jęz. chińskiego przełożyli Karen Gernant i Chen Zeping);

David Diop, „At Night All Blood is Black” (z jęz. francuskiego przełożyła Anna Mocschovakis);

Nana Ekvtimishvili, „The Pear Field” (z jęz. gruzińskiego przełożyła Elizabeth Heighway);

Mariana Enriquez, „The Dangers of Smoking in Bed” (z jęz. hiszpańskiego przełożyła Megan McDowell);

Benjamín Labatut, „When We Cease to Understand the World” (z jęz. hiszpańskiego przełożył Adrian Nathan West);

Ngugi wa Thiong'o, „The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi” (z jęz. kikuju przełożył sam autor);

Olga Ravn, „The Employees” (z jęz. duńskiego przełożył Martin Aitken);

Jaap Robben, „Summer Brother” (z jęz. niderlandzkiego przełożył David Doherty);

Judith Schalansky, „An Inventory of Losses” (z jęz. niemieckiego przełożyła Jackie Smith);

Adania Shibli, „Minor Detail” (z jęz. arabskiego przełożyła Elisabeth Jaquette);

Maria Stiepanowa, „Pamięć pamięci” (z jęz. rosyjskiego przełożyła Sasha Dugdale);

Andrzej Tichý, „Wretchedness” (z jęz. szwedzkiego przełożyła Nichola Smalley)

Éric Vuillard, „The War of the Poor” (z jęz. francuskiego przełożył Mark Polizzotti).

Z tegorocznej listy książek nominowanych do International Booker Prize na język polski przełożono tylko książkę Rosjanki Marii Stiepanowej „Pamięć pamięci” (MDT 2020). Dokonała tego tłumaczka Agnieszka Sowińska.

Krótka lista powieści nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona 22 kwietnia, a laureatkę lub laureata poznamy 2 czerwca br.

Międzynarodowa Nagroda Bookera przyznawana od 16 lat, a przed czterema laty zreformowano ją i połączono z nagrodą dla zagranicznej powieści przyznawaną przez brytyjski dziennik „The Independent”. Od czasu reformy wśród nominowanych trzykrotnie znalazły się autorki z Polski - w 2017 r. Wioletta Grzegorzewska z „Gugułami” w przekładzie Elizy Marciniak, oraz Olga Tokarczuk, która w 2018 r. została laureatką nagrody za „Biegunów” w przekładzie Jennifer Croft, a rok później znów była w finale - tym razem z „Prowadź swój pług przez kości umarłych” w tłumaczeniu Antonii Lloyd-Jones.

Przed rokiem nagrodę zdobyła Holenderka Marieke Lucas Rijneveld za książkę „The Discomfort of Evening”.