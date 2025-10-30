Katarzyna Puzyńska właśnie wydała pierwszą powieść z nowej serii. Tym razem akcja rozgrywa się tuż pod Warszawą - w Zalesiu koło Piaseczna - a kryminalną zagadkę będzie starał się rozwiązać zespół śledczych - dwie policjantki i prokurator.

Kto zabił milionera?

Książka nosi tytuł "Nic takiego". W willi w Zalesiu zostaje zabity milioner. Tadeusz Bacewicz był śmiertelnie chory, a mimo to brutalnie go zamordowano. Szybko wychodzi na jaw, że mężczyzna planował zmienić zapisy testamentu. Czy to był motyw? Do akcji wkraczają prokurator Grzegorz Hala oraz dwie policjantki - podkomisarz Michalina Murawska oraz podkomisarz Kajka Dalke. Jak zapowiada wydawca, »Nic takiego« łączy w sobie elementy thrillera, klasycznego kryminału, powieści z rozbudowanym wątkiem psychologicznym, a także page-turnera, którego nie da się odłożyć przed poznaniem zakończenia.

Kariera Katarzyny Puzyńskiej

Katarzynie Puzyńskiej wielką popularność przyniosła seria kryminałów o policjantach z Lipowa. Jej bohaterowie: Daniel Podgórski, Klementyna Kopp i Weronika Nowakowska, poszukują sprawców zbrodni, do których dochodzi w okolicach Pojezierza Brodnickiego. Pierwsza książka z serii nosiła tytuł "Motylek" - w sumie powstało 15 tomów. Na motywach serii o Lipowie powstał serial pt. "Lipowo. Zmowa milczenia". Napisała także 3 reportaże o pracy polskich policjantów z różnych oddziałów. Napisała również takie książki jak „Więcej czerwieni”, „Czarne narcyzy” i „Śreżoga”. Prawa do publikacji książek Puzyńskiej sprzedano do ponad dwudziestu krajów.