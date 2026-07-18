Trudny quiz z polskich kryminałów. Dopasuj powieść do autora. 20/20 tylko dla orłów
Quiz z polskich kryminałów/Shutterstock
Powieści kryminalne cieszą się popularnością na całym świecie. Polacy kochają skandynawskie kryminały, ale jeszcze bardziej te rodzime. Znasz? Czytasz? Sprawdź się w quizie, w którym 20/20 punktów zdobędą tylko prawdziwe orły!
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Źródło dziennik.pl
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