Kiedy odbyła się premiera serialu "Alternatywy 4"?

Serial "Alternatywy 4" to jeden z tych, które można oglądać wiele razy i nigdy się nie nudzą. Ta kultowa produkcja czasów PRL powstała w 1983 roku, ale Telewizja Polska pokazała go po raz pierwszy dopiero trzy lata później a dokładnie 30 września 1986 roku.

Dlaczego serial "Alternatywy 4" zbierał złe recenzje?

Choć widzowie pokochali "Alternatywy 4" od pierwszego odcinka, od krytyków zebrały bardzo złe recenzje. Nie podobało się głównie to, że Stanisław Bareja w charakterystycznym dla siebie stylu krytykuje i wyśmiewa rzeczywistość oraz absurdy czasów PRL.

Serialowi "Alternatywy 4" zarzucano głównie brak spójności, nierówne tempo, chaotyczny montaż. Zastrzeżenia krytyków budziła także konstrukcja fabuły. Choć akcja ich zdaniem była "zjednoczona" losami mieszkańców nowego bloku, bazowała na mniej lub bardziej autonomicznych mini - scenkach i skeczach.

O czym jest serial "Alternatywy 4"?

Serial "Alternatywy 4" opowiada o perypetiach mieszkańców jednego z warszawskich bloków. Karierowicz z Pułtuska Stanisław Anioł (w tej roli rewelacyjny Roman Wilhelmi) pewnego dnia otrzymuje nominację na "eksponowane stanowisko" w stolicy. Ma zostać gospodarzem domu w jednym z bloków na Ursynowie.

Już podczas przeprowadzki, która obfituje w niespodzianki i konflikty, zniechęca do siebie mieszkańców. Anioł jako gospodarz bloku czuje się jak król i nie dociera do niego, że jest zwykłym dozorcą., Lokatorzy bloku przy ulicy Alternatywy 4 muszą mierzyć się z jego pomysłami i dyrektywami.

Kto gra w serialu "Alternatywy 4"?

W domu przy Alternatywy 4 spotykają się ludzie z różnych grup społecznych. Jest prosty warszawiak z Pragi, dla którego daleki Ursynów to już wieś, jest lekarz, który na skutek urzędniczej pomyłki musi dzielić mieszkanie z operatorem dźwigu. Spotykamy opozycyjnego profesora i członka władz PZPR. We wszystkie z tych ról wcielają się gwiazdy ekranu z czasów PRL. Można w nim zobaczyć m.in. takich aktorów jak:

Witold Pyrkosz (Balcerek)

Janusz Gajos (Jan Winnicki)

Jerzy Kryszak (Kotek)

Kazimierz Kaczor (Kołek)

Wojciech Pokora (docent Furman)

Bożena Dykiel (Aniołowa)

Zofia Czerwińska (Balcerkowa).

Gdzie znajduje się blok z serialu "Alternatywy 4"?

Akcja serialu "Alternatywy 4" rozgrywała się na warszawskim Ursynowie. Tam też w rzeczywistości znajdował się blok, w którym kręcono zdjęcia do tej kultowej produkcji PRL.

Część z nich powstawała również na warszawskim Targówku i w halach zdjęciowych TVP na Woronicza. Choć od momentu realizacji zdjęć minęło ponad 40 lat, blok, w którym kręcono serial "Alternatywy 4" wciąż istnieje. Znajduje się przy ulicy Marii Grzegorzewskiej 3 na Ursynowie w Warszawie.

Ten element bloku z "Alternatywy 4" przyciąga uwagę

Jedna rzecz zwraca szczególną uwagę. To murale, które znalazły się na ścianie bloku przy Grzegorzewskiej 3 oraz tego, który znajduje się obok. Malunki nawiązują rzecz jasna do kultowej produkcji "Alternatywy 4".

Rozpoznać na nich można postaci z serialu oraz słynną tablicę, którą gospodarz Anioł postawił przed blokiem. W 2005 roku władze Warszawy oficjalnie nadały jednej z ulic na Ursynowie nazwę "Alternatywy", która znajduje się w pobliżu.