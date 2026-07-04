To z pewnością jedna z najbardziej znanych polskich pisarek. Zwłaszcza nastolatki wychowane w czasach PRL bardzo dobrze znają jej nazwisko. Małgorzata Musierowicz, bo o niej mowa, pisała książki, które od razu stawały się hitami.
Po książki z jej kultowej serii sięgają kolejne pokolenia
W kolejnych tomach "Jeżycjady" zaczytywały się i wciąż chętnie po nie sięgają, kolejne pokolenia polskich nastolatek. Okazuje się, że mało brakowało a seria ta w ogóle, by nie powstała. Pisarka zaczęła ją tworzyć, bo nie miała pracy. Małgorzata Musierowicz to z wykształcenia graficzka. Nic więc dziwnego, że swoje książki zilustrowała również własnymi rysunkami.
Ta książką otwierała kultową serię Małgorzaty Musierowicz
Małgorzata Musierowicz zadebiutowała w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Pierwszą napisaną przez nią powieścią była ta zatytułowana "Małomówny i rodzina" z 1975 roku. Nie była jednak tą, która zapoczątkowała cykl nazwany "Jeżycjadą". Została do niego włączona dopiero na prośbę czytelników.
Kolejna i tak naprawdę pierwsza z powieści, która otwierała "Jeżycjadę", nosiła tytuł "Szósta klepka". Książkę tę Małgorzata Musierowicz napisała w 1977 roku. Do dziś w serii tej znalazły się aż 22 powieści.
Skąd wzięła się nazwa "Jeżycjada"?
Wielu czytelników, którzy zaczynają swoją przygodę z książkami Małgorzaty Musierowicz, zachodzi w głowę skąd wziął się tytuł całej serii, czyli właśnie "Jeżycjada". Nazwa wzięła się od poznańskiej dzielnicy Jeżyce, w której mieszkają jego bohaterowie. W tym mieście również urodziła się i żyje Małgorzata Musierowicz.
Ta książka z "Jeżycjady" była szkolną lekturą
Książki pisarki młodzi czytelnicy pokochali za język i humor. Nie brakuje w nich również charakterystycznych i wyrazistych postaci. Jedna z powieści, które powstały w cyklu "Jeżycjada", czyli "Kłamczucha" trafiła na listę lektur szkolnych. Akcja powieści zaczyna się w Łebie, ale szybko przenosi się do Poznania.
W Łebie mieszka wraz z ojcem piętnastoletnia Aniela Kowalik, osoba obdarzona tupetem i temperamentem. Dziewczyna marzy o tym, by zostać znaną aktorką, zaczytuje się dramatami i godzinami odgrywa przed lustrem najsłynniejsze teatralne role. Pewnego dnia spotyka na plaży Pawełka – przystojnego blondyna, który zawraca jej całkowicie w głowie.
W jakiej kolejności czytać serię "Jeżycjada"?
Książki Małgorzaty Musierowicz, które znalazły się w serii "Jeżycjada" można czytać osobno, bo każda z nich to oddzielna historia i przygoda, ale lepiej robić to po kolei, ze względu na pojawiające się w nich kolejne pokolenia bohaterów. Oto kolejność książek, w jakiej warto czytać tę kultową serię:
- 1975: Małomówny i rodzina (Włączona do cyklu na prośbę czytelników)
- 1977: Szósta klepka
- 1979: Kłamczucha
- 1981: Kwiat kalafiora
- 1981: Ida sierpniowa
- 1986: Opium w rosole
- 1990: Brulion Bebe B.
- 1992: Noelka
- 1993: Pulpecja
- 1993: Dziecko piątku
- 1994: Nutria i Nerwus
- 1996: Córka Robrojka
- 1998: Imieniny
- 1999: Tygrys i Róża
- 2001: Kalamburka
- 2004: Język Trolli
- 2005: Żaba
- 2006: Czarna polewka
- 2008: Sprężyna
- 2012: McDusia
- 2014: Wnuczka do orzechów
- 2015: Feblik
- 2018: Ciotka Zgryzotka
Życie prywatne Małgorzaty Musierowicz
Prywatnie Małgorzata Musierowicz jest starszą siostrą znanego tłumacza i poety - Stanisława Barańczaka. Wyszła za mąż za Bolesława Musierowicza, z którym ma czwórkę dzieci.
Obecnie mieszka pod Poznaniem. W 2023 roku Małgorzata Musierowicz została zaproszona do odsłonięcia muralu przedstawiającego postacie kultowej serii "Jeżycjad" na tle ich kamienicy (w rzeczywistości znajdującej się przy ul. Roosevelta 5).
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.