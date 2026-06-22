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Wojna kulturowa o "Muminki"? "Dziwię się, że jeszcze ich nie zakazano"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:55
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Muminki
Muminki/Materiały prasowe
"Książki o Muminkach mogą się stać ofiarą wojny kulturowej w Stanach Zjednoczonych. Dziwię się, że jeszcze ich tam nie zakazano" – powiedziała w poniedziałkowym wywiadzie dla "Aftenposten" Sophia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson. Powodem takich żądań miałyby być fakty z życia twórczyni Muminków.

W Stanach Zjednoczonych od kilku lat nasilają się kampanie konserwatywnych grup na rzecz usuwania ze szkół i bibliotek książek uznawanych przez nie za niewłaściwe dla dzieci.

Blisko 2,5 tys. książek na cenzurowanym

Od 2020 r. działania te stały się bardziej rozległe, a jednym z częstych celów jest literatura z wątkami queerowymi. Według American Library Association, największej organizacji bibliotekarskiej w USA, w 2024 r. odnotowano ponad 800 prób cenzurowania materiałów w bibliotekach, szkołach i na uczelniach. Dotyczyły one prawie 2,5 tys. tytułów. Najczęściej zarzucano im nieobyczajność oraz poruszanie wątków LGBTQ+, rasowych i dotyczących sprawiedliwości społecznej.

Muminki wciągnięte do wojny kulturowej?

Sophia Jansson, przewodnicząca zarządu Moomin Characters, firmy zarządzającej prawami do "Muminków", oceniła, że książki Tove Jansson mogą zostać wciągnięte w amerykańskie spory.

Jestem niemal przekonana, że gdzieś dojdzie do tego, że ktoś powie: "Musimy usunąć wszystkie książki o Muminkach, ponieważ Tove Jansson żyła z kobietą". Właściwie jestem zaskoczona, że to się jeszcze nie stało – powiedziała Jansson.

Związek Tove Jansson z kobietą

Tove Jansson przez 45 lat żyła z artystką Tuulikki Pietilä. W opowiadaniach o najsłynniejszych na świecie trollach pisząca po szwedzku fińska autorka przemycała wątki ze swojego życia osobistego. Jednym z takich odniesień ma być wg szefowej Moomin Characters Too-tiki, postać inspirowana właśnie Tuulikki, partnerką pisarki. Kolejnymi nawiązaniami mają być Topik i Topcia. Ich szwedzkie imiona – Tofslan i Vifslan – mają odsyłać do Tove i jej wcześniejszej partnerki Viviki Bandler.

Nie można się godzić na zakazywanie książek. Nadal będziemy pokazywać tę część dorobku Tove Jansson, nawet jeśli będzie to wywoływać sprzeciw – powiedziała Sophia Jansson. Podkreśliła, że właściciel praw do twórczości jej ciotki nie będzie cenzurował ani redagował dorobku Tove Jansson.

Moomin Characters jest rodzinną firmą zarządzającą prawami do uniwersum Muminków. Obejmuje książki, filmy, seriale i produkty licencyjne. Sprzedaż produktów związanych z Muminkami według "Aftenposten" ma sięgać równowartości ok. 2,7 mld złotych rocznie.

Urodzona w 1914 roku Tove Jansson w latach 1945–1970 napisała dziewięć książek o Muminkach, w tym "Kometę nad Doliną Muminków", "Lato Muminków" i "Dolinę Muminków w listopadzie". Była także malarką, rysowniczką i autorką literatury dla dorosłych. Zmarła w 2001 roku.

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Źródło PAP
Tematy: literaturaUSAcenzuraTove Jansson
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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