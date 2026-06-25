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Na scenie jest obecny od 30 lat. Rusza w specjalną trasę koncertową

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 16:07
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Rogucki
Na scenie jest obecny od 30 lat. Rusza w specjalną trasę koncertową/AKPA
Piotr Rogucki to artysta dobrze znany wielu widzom i słuchaczom. Właśnie rozpoczyna świętowanie 30 lat swojej obecności na scenie. Wokalista znany z zespołu Coma oraz kariery solowej, zapowiedział właśnie wyjątkowy projekt. RoguckiX30, bo taką nosi nazwę, to nowe wydawnictwa, koncerty i wydarzenia sceniczne. Pierwszym jego elementem będzie jesienna trasa "Transmutacje". Kiedy i gdzie odbędą się koncerty? Kto oprócz Piotra Roguckiego wystąpi na scenie?

Piotr Rogucki od 30 lat na scenie

Trzy dekady na scenie to masa emocji, wspomnień i doświadczeń. Trudno ująć to słowami. Nauczyłem się, że najwięcej satysfakcji przynosi wspólnota, że praca kolektywna i czerpanie z entuzjazmu jest najbardziej twórcze i inspirujące… dlatego zawsze dążę do wspólnotowego działania i uwielbiam się dzielić. Teraz w projekcie Rogucki x 30 dzielę się swoim doświadczeniem i przemianą, własnymi transmutacjami - z fanami, z artystami, z bliskimi. To bardzo kreatywny i żywy proces, dzięki któremu patrzę w przyszłość, a nie w przeszłość. 30 lat to nowe otwarcie - wyjaśnia Piotr Rogucki.

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Kiedy startuje projekt Roguckix30?

Projekt Rogucki x30 będzie trwał dwa lata. Rozpocznie się jesienią 2026 a zakończy w 2028 roku. To autorska opowieść Piotra Roguckiego z okazji 30 lat na scenie, zbudowana z istotnych fragmentów - z obrazów, notatek, gestów, słów, archiwaliów, które przez lata tworzyły świat tego uznanego interdyscyplinarnego artysty. 30 to już nie intuicyjne, ale świadome otwarcie na sztukę, ludzi, inspiracje, projekty, eksperymenty - bez wahania, jako wynik wolności i dojrzałej świadomości twórczej.

Roguckix30 to projekt, na który składać się będą m.in. nowe albumy i utwory, koncerty oraz własne formaty sceniczne.

Pierwszą odsłoną projektu Rogucki x30 jest jesienna trasa koncertowa Rogucki & Normalni Ludzie pod hasłem "TRANSMUTACJE", podczas której artysta zaprezentuje przekrojowo swoją twórczość - indywidualną oraz znaną z innych kluczowych projektów jak COMA i Karaś/Rogucki. Utwory zyskują zaskakujące aranżacje i brzmienia przygotowane przez Normalnych Ludzi.

Kluczowym wątkiem jest również oprawa wizualna i warstwa performatywna koncertu. Rogucki przenikliwie, momentami wywrotowo i bardzo emocjonalnie łączy muzykę, teatr, performance, słowa i obrazy, budując doświadczenie, którego nie da się opisać słowami. Trzeba je przeżyć. Zaprasza do świata swojej wyobraźni, do archiwum wspomnień, ważnych dla siebie symboli, stanów i snów. To nie jest kolejny koncert, tylko wielowątkowe spotkanie z muzyką i innymi sztukami.

Projekt Roguckix30. Kiedy i gdzie odbędą się koncerty?

Trasa koncertowa Rogucki x 30 odwiedzi:

  • 25.10 / Gdańsk / B90 / g.19
  • 30.10 / Kraków / Studio / g. 20
  • 31.10 / Łódź / Wytwórnia / g. 20
  • 06.11 / Wrocław / Hala Stulecia (Sala WCK) / g. 20
  • 29.11 / Katowice / Miasto Ogrodów / g. 19
  • 15.12 / Warszawa / Stodoła / g. 19.30

Trasie tej towarzyszy specjalne wydawnictwo płytowe - album koncertowy Rogucki & Normalni Ludzie "TRANSMUTACJE", który ukaże się w październiku.

Kim jest Piotr Rogucki?

Piotr Rogucki to artysta interdyscyplinarny - wokalista, kompozytor, poeta, aktor i performer. Od 30 lat obecny jest na scenie. Coma, której był liderem, to jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych XXI wieku, nagrodzony wieloma Fryderykami.

Równolegle Rogucki rozwija działalność solową, realizując autorskie projekty muzyczne i literacko-muzyczne, takie jak:

  • "Loki – wizja dźwięku"
  • "J.P. Śliwa"
  • Karaś/Rogucki.

Obecnie buduje nowy zespół Rogucki & Normalni Ludzie, łącząc dotychczasowe doświadczenia sceniczne z muzyką elektroniczną. Rogucki to także absolwent PWST w Krakowie. Współpracował m.in. z TR Warszawa i Teatrem Piosenki we Wrocławiu, a na ekranie pojawił się w licznych filmach i serialach takich jak "Skrzydlate świnie", "Misja Afganistan", "Wielka woda", "Minuta ciszy", "Matki pingwinów", "Wróbel", "Heweliusz" i "Langer".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: trasa koncertowaPiotr RoguckiComanowy projekt
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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