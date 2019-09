Podczas gali 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, która odbyła się w sobotę w gdyńskim Teatrze Muzycznym, Agnieszka Holland odczytała komunikat Kultury Niepodległej, czyli apolitycznego ruchu artystów i ludzi kultury, w którym stwierdzono, że "polskie władze są na wojnie z kulturą".

W czwartek w Polsat News wicepremier, minister kultury Piotr Gliński komentując słowa reżyserki stwierdził: "ja nie jestem na żadnej wojnie, to są interpretacje reżyserki".

"Każdy ma prawo do własnej opinii. Najczęstszy zarzut wobec mnie jest taki, że ja nie lubię kultury. A skąd pani Holland wie, co ja lubię, a co nie? Podejmuję ważne i racjonalne dla polskiej kultury decyzje, ja za nie odpowiadam. Decyzje podejmuję zgodnie z konstytucją i z mandatem, jaki ma każdy minister do prowadzenia polityki w zakresie swoich kompetencji" - powiedział minister kultury.

"Dla filmowców zrobiliśmy nową ustawę o zachętach do produkcji filmowej, dzięki niej polscy filmowcy mają 100 mln zł więcej pieniędzy do dyspozycji" - powiedział Gliński. Dodał, że "na 19 filmów pokazywanych na festiwalu filmowym w Gdyni 18 było wspieranych pieniędzmi publicznymi". "Mówienie, że coś złego dzieje się w tym obszarze jest nieuzasadnione. Ja mam inne zdanie na ten temat" - stwierdził Gliński.

Gliński pytany o podsumowanie dotychczasowych działań swojego ministerstwa powiedział: "Zrobiliśmy bardzo wiele w wielu obszarach. Budujemy sieć muzeów. Ogółem udało się zrealizować około 30 nowych muzeów, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, mordu w Piaśnicy, Westerplatte, Kresów, Sybiru. Realizowane są także projekty muzeów niehistorycznych".

"Na Cytadeli powstaje Muzeum Historii Polski. Nasi poprzednicy z niewiadomych powodów przez 10 lat po powołaniu tej instytucji nie budowali siedziby tego muzeum, być może najważniejszego dla nas muzeum, tak potrzebnego dla naszej wspólnoty narodowej. Za dwa lata będzie piękny park muzealny na warszawskiej Cytadeli otwarty dla zwiedzających, z Muzeum Historii Polski i nowym Muzeum Wojska Polskiego, dzięki temu skrzydło zajęte przez Muzeum Wojska Polskiego w Muzeum Narodowym się zwolni" - stwierdził Gliński.

Pytany czy w przyszłym roku, w stulecie Bitwy Warszawskiej uda się otworzyć muzeum poświęcone temu wydarzeniu, odpowiedział, że "powstanie coś w rodzaju instytucji upamiętniającej, w mniejszej skali. Zaangażowany w ten projekt jest znany architekt Czesław Bielecki".