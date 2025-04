Jakub Żulczyk napisał nową powieść. "Kandydat", bo taki ma tytuł, ukaże się już za kilka tygodni. To polityczny thriller o prezydencie RP. "Nie jesteś Dyzmą, Dyzma to kłamstwo. To bajki. Władza tak nie wygląda. Zostałeś wybrany z jakiegoś powodu" - brzmi zapowiedź nowej powieści Żulczyka. Kilka lat temu pisarz został oskarżony o znieważenie Andrzeja Dudy.