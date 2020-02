Zgłoszenia do udziału w VI Krakowskim Dyktandzie można nadsyłać do 2 marca. Jeśli zostaną wolne miejsca, to uczelnia ogłosi drugą turę – potrwałaby ona od 6 do 15 marca. Zwycięzca otrzyma tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii.

Swoje umiejętności ortograficzne będą mogli sprawdzić zarówno dorośli, jak i dzieci. „Najmłodszych uczestników wspierać będzie Viki Gabor, zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, która również spróbuje swoich sił w ortograficznym wyzwaniu” – powiedział w poniedziałek PAP rzecznik prasowy UJ Adrian Ochalik. Dodał, że rok temu w konkursie uczestniczyła Roksana Węgiel – zwyciężczyni 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Rejestracja uczestników VI Dyktanda Krakowskiego odbywa się za pośrednictwem strony internetowej mjo.uj.edu.pl.

Tekst dyktanda, tak jak w latach ubiegłych, przygotowuje dr hab. Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ub. roku konkurs w kategorii dorośli wygrał Krzysztof Zubrzycki z Kalwarii Zebrzydowskiej, a w kategorii junior - 13-letnia Zofia Balcerek z Grodziska Wielkopolskiego.

Dyktando Krakowskie odbywa się w ramach Miesiąca Języka Ojczystego