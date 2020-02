"There Is No Evil" okazał się lepszy m.in. od "The Roads Not Taken" Sally Potter, "The Salt of Tears" Philippe’a Garrela, "Berlin Alexanderplatz" Burhana Qurbaniego, "First Cow" Kelly Reichardt oraz "Days" Tsai Ming-Lianga.

Wcześniej Wielką Nagrodę Jury otrzymała Eliza Hittman za "Never Rarely Sometimes Always".

Międzynarodowemu jury konkursu głównego przewodniczył brytyjski aktor Jeremy Irons, laureat Oscara za pierwszoplanową rolę Clausa von Bülowa w "Drugiej prawdzie" Barbeta Schroedera. Obok niego w jury zasiedli: francuska aktorka Berenice Bejo, niemiecka producentka Bettina Brokemper, palestyńska reżyserka i poetka Annemarie Jacir, amerykański dramaturg, scenarzysta i reżyser Kenneth Lonergan, włoski aktor Luca Marinelli, a także brazylijski krytyk filmowy i reżyser Kleber Mendonca Filho.

70. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie potrwa do niedzieli.