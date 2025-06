"Jestem Czarna" to nowa superprodukcja. To efekt współpracy scenarzysty, Dawida Kornagi i reżyserki, Aleksandry Pietrzak.

"Jestem Czarna". O czym jest?

Główna bohaterka - Czarna - nie boi się przekraczać granic, a granice zaczynają się rozmywać, gdy na jej radarze pojawia się tajemniczy freestyle’owiec.

Do gry wciąga innych, ale to ona rozdaje karty. Przynajmniej do czasu. Luksusowe przedmieścia, błysk fleszy, szybkie decyzje. W tej historii nic nie jest czarno-białe, a każdy ruch może uruchomić lawinę.

"Jestem Czarna". Kto występuje w nowej superprodukcji Audioteki?

W superprodukcji "Jestem Czarna" w głównych rolach usłyszymy m.in.

Matyldę Gaweł jako Czarną

Jacka Borcucha w roli Pana Czarnecky’ego

Małgorzatę Sochę jako Panią Czarnecky.

"Jestem Czarna". Kiedy nowe odcinki?

Za realizację audio odpowiada Studio Saturator. “Jestem Czarna” to kolejna pozycja w katalogu Audioteki skierowana do młodego odbiorcy z pokolenia Z. Pozostałe nowości w tej kategorii, jakie pojawiły się w tym roku to „Rewanż” i „Supernova”. Nowe odcinki będzie można usłyszeć w każdy piątek.