Apelujemy do was o rozważanie możliwości powrotu. Wasze miejsce jest w Polskim Radiu - czytamy w apelu Rady Programowej Polskiego Radia skierowanym do dziennikarzy i twórców, którzy odeszli lub zerwali współpracę z Trzecim Programem Polskiego Radia.

Rada Programowa krytycznie postrzega przebieg zdarzeń związanych z unieważnieniem notowania Listy Przebojów PR3 z dnia 15 maja 2020 r. oraz z głębokim niepokojem obserwuje sytuacje programową, organizacyjna i wizerunkową Polskiego Radia. Obecny kryzys rodzi obawę o przyszłość publicznego nadawcy - napisano w przesłanym PAP stanowisku Rady Programowej (RP) Polskiego Radia z 25 maja. Reklama Zwrócono uwagę, że RP "z wielkim żalem przyjmuje odejście z anteny tak licznej grupy dziennikarzy i twórców, których audycje od lat cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy". "W tym gronie są radiowcy z historycznym wręcz dorobkiem, wyznaczający standardy dziennikarstwa, mistrzowie słowa i muzyki, tworzący polską kulturę" - podkreślono. Ze smutkiem przyjmujemy, że z Polskiego Radia odchodzą również dziennikarze wyróżnieni przez Radę Programową za szczególne osiągnięcia w realizacji misji publicznej - m.in. laureat nagrody Rady Programowej za ubiegły rok red. Tomasz Rożek oraz nominowani do nagrody red. Michał Olszański i red. Marcin Kydryński czytamy w stanowisku. Przypomniano, że "wcześniej z praca w radiu musiał pożegnać się m.in. red. Dariusz Rosiak". W poniedziałek RP Polskiego Radia obradowała na temat ostatnich wydarzeń w Programie Trzecim Polskiego Radia, w tym rozwiązania umów o pracę i zerwania współpracy z anteną przez licznych dziennikarzy i twórców. Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie apelu o ich szybki powrót na antenę i zwróciła się do Kierownictwa Polskiego Radia o przeanalizowanie aktualnej sytuacji i znalezienie porozumienia pozwalającego na jak najszybszy powrót dziennikarzy do Trójki.