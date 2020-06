Na stronie internetowej FN podano również, że o decyzji odnośnie transmisji koncertu kameralnego 26 czerwca słuchacze zostaną zawiadomieni osobną informacją.

Reklama

"Bardzo żałujemy, że mimo optymistycznych zapowiedzi o powrocie do gry – niestety w najbliższym czasie nie będzie to możliwe. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i już wkrótce będziemy mogli wznowić próby i grać dla Was... Trzymajcie za nas kciuki i bądźcie z nami +na łączach+" - napisano na Facebooku FN.