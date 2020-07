Z okazji tegorocznej 76. rocznicy Powstania Warszawskiego portal IAM Culture.pl przygotował serię 10 audioprzewodników, w języku polskim i angielskim, poświęconych najważniejszym wydarzeniom z tego okresu.

"To drugi cykl z serii +Unseen Soundwalks: the Warsaw Rising '44+, który jest przygotowany przez IAM. Celem tych spacerowników jest opowiedzenie o miejscach, które w Warszawie były ważne, ale obecnie nie możemy już ich zobaczyć" - powiedziała PAP zastępca dyrektora IAM Monika Grochowska.

Przypomniała, że pierwsza seria audioprzewodników "dotyczyła placu Defilad i miejsc, które współtworzyły tamto miejsce, takich jak np. Cafe Fogg, Dworzec Wiedeński, sierociniec Janusza Korczaka". "Wszystkie te historie opowiadały o miejscach, które gdzieś podskórnie tworzą tkankę tego miasta - i choć nie możemy ich zobaczyć, to możemy je odtworzyć m.in. za pomocą dźwięków" - wyjaśniła.

Grochowska podkreśliła, że druga seria spacerowników powstała we współpracy z MPW. "Wiadomo, że historia Powstania to dość istotna część historii Warszawy. Część z tych miejsc, o których opowiadamy w drugim cyklu, już też dziś nie możemy zobaczyć" - dodała.

"Celem pracy IAM jest opowiadanie o polskiej kulturze i jej kontekstach, także historii, obcokrajowcom. Wydało nam się to ciekawe, że dzięki nowemu medium możemy docierać do turystów, ale również do naszych partnerów, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o Warszawie i naszej kulturze" - podkreśliła. "Mogą to teraz zrobić spacerując po mieście, ale mogą też w dobie koronawirusa odkrywać historię Warszawy siedząc na kanapie i odsłuchując podcasty dotyczące Powstania Warszawskiego" - zaznaczyła z-ca dyrektora IAM.

Grochowska zapowiedziała, że w planach jest przygotowanie trzeciego cyklu z serii "Unseen Soundwalks", który będzie dotyczył wątków żydowskich w Warszawie.

"Razem z IAM Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało 10 podcastów w języku angielskim - taki rodzaj spaceru dla obcokrajowców po Warszawie - które opowiadają o dziesięciu najważniejszych miejscach związanych z Powstaniem Warszawskim. Choć nie tylko, bo opowiadamy także o zamachu na Kutscherę i akcji pod Arsenałem. Pokazujemy, co w tym mieście się wydarzyło" - powiedział z-ca dyrektora MPW Paweł Ukielski.

"Chcemy, żeby ta historia Warszawy była jak najpowszechniej dostępna dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do naszego miasta; żeby mogli bez żadnego wysiłku za pomocą własnego smartfona dowiedzieć się o historii Warszawy i zrozumieć, co przeszło to miasto w czasach okupacji i Powstania Warszawskiego" - dodał.

Ukielski zwrócił uwagę, że Warszawa obecnie wygląda zupełnie inaczej niż w czasach okupacji. "Dzisiejsza Warszawa tylko częściowo przypomina tę przedwojenną, a dzięki takim projektom i inicjatywom jesteśmy w stanie opowiedzieć coś więcej o Warszawie, której już nie ma" - podkreślił.

To drugi cykl "Unseen Soundwalks" - geolokatywnej prezentacji przygotowanej przez portal Culture.pl - która opowiada o historii niewidzialnych miejsc na mapie stolicy Polski. "Po pierwszym cyklu - spacerze po placu Defilad w sercu miasta - przyszedł czas na przedstawienie najważniejszych historii z okupowanej Warszawy" - czytamy na stronie portalu IAM.

"Unseen Soundwalks: Warsaw Rising '44" będzie dostępny jako podcast na większości popularnych platform audio, ale seria audioprzewodników została zaprojektowana dla aplikacji geolokatywnej Echoes, w której wszystkie odcinki będą dostępne dla zwiedzających Warszawę.

"W ten sposób zwiedzający poznają opowieści o zaciętej walce z niemieckimi okupantami w tych samych miejscach, w których się wydarzyły" - podkreślono na stronie Culture.pl.

Jak poinformowano, uzupełnieniem audialnych spacerowników będą specjalne filmy przygotowane przez MPW, wykorzystujące współczesne i archiwalne zdjęcia oraz ścieżkę dźwiękową z filmu "Powstanie Warszawskie".

Cykl 10 audioprzewodników opowiadać będzie o: walkach o budynek PASTY przy ul. Zielnej; o barykadzie w Al. Jerozolimskich; o studzience przy ul. Kilińskiego; o Placu Napoleona (obecnie plac Powstańców Warszawy) i Prudentialu; o budynku PKO, w którym mieścił się sztab Armii Krajowej; o obozie koncentracyjnym w Gęsiówce (obecnie ul. Anielewicza); o obozie w Kościele św. Stanisława przy ul. Wolskiej; o "rzeźniku Warszawy, czyli SS-Brigadefuehrerze Franzu Kutscherze; o akcji pod Arsenałem i o powstańczej reducie w budynku Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej.