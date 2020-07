Konieczność zachowania dystansu społecznego na terenie antycznego miasta, zniszczonego przez wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e. sprawiła, że ograniczono liczbę zwiedzających.

Po ponownym otwarciu Pompejów pod koniec maja wpuszczano początkowo po 40 osób co 15 minut, by wyeliminować ryzyko skupisk ludzi. Stopniowo restrykcje te łagodzono, a teraz limit zwiększony został dwukrotnie, do 300 osób.

Wraz z nadejściem pełni sezonu turystycznego wielki park archeologiczny jeszcze bardziej otwiera się przed turystami.

Bilety można zarezerwować w internecie wybierając godzinę wizyty, albo kupić w kasie, która dotąd była zamknięta.

Wyznaczono trasy zwiedzania w taki sposób, by ruch odbywał się w jednym kierunku. Jednocześnie zapewniono, że zagwarantowana jest możliwość zobaczenia całego terenu przy pełnym reżimie sanitarnym.

W ostatnich tygodniach stale rosła liczba turystów zwiedzających Pompeje. Tendencja ta utrzymuje się cały czas.