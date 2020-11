Mają już 230 lat i wymagają opieki. Stare Powązki to najstarszy i najbardziej znany cmentarz Warszawy. Wspieramy renowację tego wyjątkowego miejsca. Przez ostatnie 10 lat Warszawa przeznaczyła na to ponad 5,6 mln zł, uratowaliśmy blisko 200 nagrobków i kaplic - czytamy we wpisie na Twitterze miejskiego ratusza.

Wcześniej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że epidemia koronawirusa uderzyła w wiele obszarów życia, dlatego też tegoroczna zbiórka pieniędzy na renowację Powązek przeniesiona jest do internetu. Z powodu epidemii premier podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada. Wcześniej zbieraliśmy datki do puszki, dziś zachęcam Was do internetowej zrzutki. Ratujmy Stare Powązki - napisał Trzaskowski w mediach społecznościowych.

Na facebooku Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa udostępniono link do portalu zrzutka.pl. To właśnie za jego pośrednictwem można wesprzeć Komitet. Wpłaty można także dokonać bezpośrednio na numer konta Komitetu, podanego na facebooku. W czasie zeszłorocznej zbiórki zebrano 280 tys. zł, co było rekordową kwotą. W zbiórce wzięło udział ok. 250 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego. Pieniądze można wpłacać do 15 listopada. Mają być przeznaczone na m.in. opłacenie tegorocznych prac na terenie nekropoli.

Pierwsza kwesta na rzecz Powązek odbyła się 1 listopada 1975 r. Zorganizował ją powstały rok wcześniej Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Idea zbiórki na rzecz renowacji zabytków Powązek zyskała popularność i była kontynuowana również po śmierci założyciela Komitetu, pisarza i krytyka muzycznego Jerzego Waldorffa. W 2014 r. Stare Powązki na mocy decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego uznano za pomnik historii.