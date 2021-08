"+Jak przestałem być idealny+ to koprodukcja Instytutu Teatralnego (IT) im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i Fundacji Teatr 21. Na początku września przedstawienie zostanie zaprezentowane na mobilnej scenie Instytutu, czyli w niebiesko-białym namiocie cyrkowym, w przestrzeni parku między IT a Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski" - poinformował Jakub Drzewiecki z Teatru 21.

Jak wyjaśniono, "w wypełnionym muzyką na żywo spektaklu pytania o odmienność i różnorodność sąsiadują z zapierającymi dech w piersiach wyczynami akrobatów, a humor z refleksją o tym, jak długa droga czasem prowadzi do samoakceptacji".

"Spektakl inspirowany jest mitem o Ganeśi – hinduskim bóstwie z głową słonia, oraz prawdziwą historią Josepha Merricka – znanego również jako człowiek-słoń. Czerpiąc z obecności artystów cyrkowych, aktorów dramatycznych, muzyków oraz aktorów Teatru 21 zapraszamy na przedstawienie, które łączy widzów i artystów we wspólnej teatralno-cyrkowej opowieści" - czytamy w informacji. "Z myślą o młodych widzach odkryjemy historię odmienności, w której bohater musiał mierzyć się z poczuciem braku akceptacji" - dodano.

"Nowy spektakl w namiocie cyrkowym to nasza propozycja dla widowni familijnej" - powiedziała dyrektor IT Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, cytowana w informacji.

"Mam nadzieję, że będzie świetną okazją do rodzinnego wybrania się do teatru w nieoczywistej przestrzeni. Pozytywne przesłanie tego spektaklu o uniwersalnej potrzebie szacunku dla siebie nawzajem oraz udane połączenie sztuki teatru i cyrku z pewnością wzbudzą dobre emocje oglądających" - wyjaśniła.

Reżyser i prezeska Fundacji Teatr 21 podkreśliła, że "przedstawienie +Jak przestałem być idealny+ to wspaniała artystyczna przygoda – zarówno dla nas twórców jak i widzów". "W przyszłym roku ruszymy w trasę po całej Polsce. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli się spotkać z widzami także w mniejszych miejscowościach i włączyć ich w nasze wspólne, teatralne poszukiwania różnorodności" - zapowiedziała.

Jak zaznaczono, spektakl "Jak przestałem być idealny" to piąty familijny projekt artystyczno-edukacyjny, który będzie przemierzał Polskę z namiotem cyrkowym w ramach programu "Lato w teatrze". "Od 2011 r., gdy IT odkupił namiot od właściciela Cyrku Bojaro, wyprodukowano cztery spektakle objazdowe +Gdzie jest Pinokio?+ (2011, reż. Robert Jarosz), +Pippi Pończoszanka+ (2013, reż. Konrad Dworakowski), +Jak wytresować dziewczynkę?+ (2015, reż. Michał Walczak) i +Piotruś Pan+ (2019, reż. Konrad Dworakowski)" - poinformowano.

Wyjaśniono, że "cztery tytuły zostały w sumie zagrane blisko 170 razy".

Więcej informacji o akcji "Lato w teatrze" znaleźć można na stronie: www.latowteatrze.pl.

Koncepcja artystyczna - Justyna Lipko-Konieczna i Justyna Sobczyk. Reżyseria - Justyna Sobczyk, Justyna Lipko-Konieczna i Justyna Wielgus. Dramaturgia i scenariusz - Justyna Lipko-Konieczna. Reżyseria ruchu - Justyna Wielgus. Scenografię i kostiumy zaprojektowała Wisłomira Nicieja. Charakteryzacja - Magdalena Lerynowicz. Za reżyserię i realizację światła odpowiada Sebastian Klim. Muzyka - zespół Pokusa (Tymek Bryndal, Natan Kryszk i Teo Olter). Konsultacja tańca hinduskiego - Kalina Duwadzińska.

Występują: Grzegorz Brandt, Anna Drózd, Teresa Foks, Maja Kowalczyk, Mateusz Kownacki, Daniel Krajewski, Natalia Leszczyńska, Anna Łuczak, Aleksander Orliński, Filip Perkowski, Michał Pęszyński, Piotr Sakowski, Aleksandra Skotarek, Cela Sobolewska, Magdalena Świątkowska, Paulina Waszkiewicz i Łukasz Wójcik.

Premiera - 4 września o godz. 18 w namiocie cyrkowym między IT (Jazdów 1), a Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Jazdów 2). Kolejne pokazy spektaklu - 5 oraz 8-10 września br.

Spektakl został wyprodukowany w ramach programu "Lato w teatrze". Jest koprodukcją Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Teatru 21 / Centrum Sztuki Włączającej. Został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.