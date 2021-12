Listę laureatów SFP opublikowało we wtorkowym komunikacie. Znaleźli się na niej: charakteryzatorka Irena Kosecka, dziennikarz filmowy Jerzy Armata, artysta malarz, grafik i filmowiec Andrzej Dudziński, reżyser i montażysta filmów dokumentalnych Jerzy Karpiński, historyk filmu i krytyk filmowy Rafał Marszałek, a także autor zdjęć filmowych Tomasz Tarasin.

Nagroda Specjalna SFP trafiła do Krzysztofa Zanussiego, który "ma na swym koncie osiemdziesiąt filmów, różnorodnych rodzajowo, gatunkowo i metrażowo, od amatorskich etiud, poprzez krótkie fabuły, dokumenty, odcinki telewizyjnych cykli, do głośnych kinowych tytułów, które dobrze znają miłośnicy X Muzy na całym świecie". "Przyniosły mu one blisko dwieście nagród i wyróżnień, ważnych odznaczeń i doktoratów prestiżowych uczelni" - przypomniało Stowarzyszenie.

W komunikacie przekazano również, że uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w stołecznym kinie Kultura i "ze względu na regulacje epidemiczne miała kameralny charakter".

Nagrody SFP są przyznawane od 2007 r. za całokształt dokonań artystycznych filmowcom, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju polskiej kinematografii. Do tej pory uhonorowano nimi blisko 90 twórców, m.in. Tadeusza Konwickiego, Wiesława Zdorta, Andrzeja Wajdę, Barbarę Pec-Ślesicką, Wojciecha Marczewskiego, Marcela Łozińskiego i Franciszka Pieczkę.