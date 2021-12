Szef rządu w środę uczestniczył w gali podsumowującej konkursy dotyczące życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Premier zwracał uwagę, że Norwid był twórcą niezwykle wszechstronnym. Zajmował się nie tylko słowem, ale także potrafił rysować, malować, a także był filozofem. Był twórcą niezwykle głębokim i wszechstronnym - ocenił. Wyraził też zadowolenie, że w trudnym roku pandemii mogliśmy z jego wielkiego dziedzictwa, twórczości tak wspaniale skorzystać.

Morawiecki wskazał też, że Norwid nauczył go bardzo mocno tego jak wielką wartością jest praca. Jak wszechstronną, ważną wartością jest praca, która buduje człowieka, człowieczeństwo, społeczeństwa, narody; praca jako nadrzędna wartość - mówił premier. Nauczył mnie tego, że człowieka trzeba mierzyć głębią jego ducha. Że to, kim jest, kim chce być przede wszystkim jest determinowane poprzez jego ducha - dodał.

Premier podkreślił, że Norwid uczy nas, że człowiek nie jest samotną wyspą. Że człowiek żyje jako część większej całości, ale nie tylko tu i teraz, także jako łącznik między pokoleniami, które były przed nami i łącznik ku tym pokoleniom, które przyjdą po nas - mówił Morawiecki. Zdaniem szefa rządu poprzez świat Norwida wchodzimy w świat nadrzędnych wartości i wskazywał, że laureatami konkursów są ludzie młodzi.

Premier: Jan Paweł II był miłośnikiem twórczości Norwida

W tym kontekście przypomniał słowa Jana Pawła II, który - jak zauważył premier - był miłośnikiem twórczości Cypriana Kamila Norwida. Słowa o tym, że nawet inni od was nie wymagają, to wy sami od siebie wymagajcie - przytoczył Morawiecki. Wymagajcie od siebie jak najwięcej. Norwid wymagał od siebie i wymagał od innych bardzo wiele, dlatego jest i może być dla nas tym wspaniałym przewodnikiem, tą wyjątkową latarnią. Tym wieszczem, który integruje - mówił Morawiecki. Myślę, że Norwid jest tym, który łączy ponadczasowo twórczość bardzo wielu naszych wspaniałych pisarzy, poetów, wieszczów i jednocześnie zakorzenia ją w naszej współczesności - dodał.

Premier życzył też wszystkim Polakom, żebyśmy chcieli przełamywać opory poznawania twórczości Norwida. Bo on nas uczy czegoś absolutnie wyjątkowego, czegoś, co i dziś jest aktualne - powiedział szef rządu. Wszystkim, i laureatom i wszystkim Polakom życzę sukcesów na drodze do poznawania tego, co było dla Cypriana Kamila Norwida wyznacznikiem wartości życia, poznawania dobra, prawdy, piękna - dodał Morawiecki.