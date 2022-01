Wicepremier, minister kultury określił wznowienie działalności Muzeum Techniki, po pięciu latach, "znakomitym i znamienitym wydarzeniem".

- Ponad pięć lat temu do ministerstwa kultury, dotarła wiadomość, że to kochane przez Polaków Muzeum Techniki znajdujące się w Pałacu Kultury jest zagrożone, jest w kryzysie, trzeba je zamknąć, bo podmiot prowadzący nie jest w stanie go dalej utrzymywać. Wtedy w naszym resorcie nie było wątpliwości, że minister dziedzictwa narodowego jest odpowiedzialny za to, aby ta instytucja nie zginęła - mówił Gliński podczas oficjalnego otwarcia placówki.

- Zaprosiliśmy do współpracy ówczesne ministerstwo Nauki, Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i miasto Warszawę - dodał.

Gliński przypomniał, że siedziba Muzeum Techniki przeszła remont. - Od 1 lutego otwieramy je dla wszystkich zwiedzających. Mamy także plany dotyczące jego rozwoju. Trwają prace nad tym, aby na północnej działce błoni PGE Narodowego, która jest już w dyspozycji MKiDN, znalazła się nowa siedziba Narodowego Muzeum Techniki. Obok chcemy zbudować Muzeum Historii Naturalnej - wyjaśnił.

"Warszawiacy i turyści oczekiwali na otwarcie"

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście skierowanym do uczestników podkreślił wagę zachowania dla przyszłych pokoleń świadectw dokumentujących postęp techniki, prezentowania rozwoju myśli technicznej, jak również inspirowania, szczególnie osób młodych do aktywnego udziału w jej rozwoju.

Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra powiedziała, że Warszawiacy i turyści oczekiwali na otwarcie muzeum. - Przez te kilka lat, spływały do nas zapytania, kiedy muzeum zostanie otwarte - powiedziała.

Dyrektor Muzeum Techniki Mirosław Zientarzewski poinformował, że kolekcja muzeum liczy ponad 15 tys. eksponatów. - Bardzo ważna jest dla nas edukacja. Powinniśmy zarażać młodych chęcią poznawania techniki, zapoznawania ich z wiedzą techniczną, chęcią i próbą działania w szkołach technicznych, czy wybierania kierunków związanych z nauką - podkreślił. - Muzeum składa się z dwóch zasadniczych elementów. Przede wszystkim tworzą je ludzie, którzy są w stanie wydobyć z tego drugiego elementu jakim są zabytki w nim zgromadzone, to co najcenniejsze. Są w stanie pokazać i przybliżać historię - podkreślił, mówiąc, że bardzo docenia pracę muzealnego zespołu.

Dla zwiedzających od wtorku

Dla zwiedzających Muzeum będzie czynne od wtorku. Nowe ekspozycje stałe Narodowego Muzeum Techniki to "Historia transportu – morzem, lądem i powietrzem" i "Historia komputerów – liczy się!". Pierwsza prezentuje rozwój środków transportu - od koła do samolotu. Na wystawie znajduje się m.in. kilkanaście motocykli, mikrosamochód Smyk, który nie posiadał drzwi.

Stale eksponowane będą również dokumenty znalezione przy tragicznie zmarłym pilocie Franciszku Żwirce, które dotychczas znajdowały się w zbiorach Muzeum, ale nie były udostępniane zwiedzającym.

"Historia komputerów – liczy się!" ukazuje pierwotne proste narzędzia np. liczydła, pierwsze kalkulatory, ale też pamięć karuzelową do komputerów, tranzystorową, analogową maszynę analityczną, tranzystory komputerowe, komputery osobiste a także zagrać w grę na automacie.

Największa placówka muzealnictwa technicznego w Polsce, Muzeum Techniki i Przemysłu, która rozpoczęła działalność w 1955 r., kontynuując prace przedwojennego Muzeum Przemysłu i Techniki, od lat borykała się z problemami finansowymi. W czerwcu 2016 r. zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie mieści się muzeum, wypowiedział umowę najmu; powodem było zadłużenie placówki, na które złożyły się m.in. zaległości w opłatach za czynsz. Pod koniec 2016 r. zarząd PKiN wezwał Muzeum do opróżnienia zajmowanych pomieszczeń.

Na początku 2017 r. zarząd główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, prowadzący muzeum, podjął uchwałę o postawieniu placówki w stan likwidacji. W pierwszych dniach czerwca 2017 r. MKiDN poinformowało, że z inicjatywy ministra kultury doszło do porozumienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z władzami Warszawy w celu utworzenia Narodowego Muzeum Techniki.

2 lipca 2018 r. przedstawiciele instytucji podpisali list intencyjny ws. współpracy Narodowego Muzeum Techniki i Urzędu Dozoru Technicznego. Wcześniej, pod koniec 2017 r. Narodowe Muzeum Techniki przejęło zbiory dawnego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Autor: Olga Łozińska

