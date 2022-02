W nowej kategorii Live bezkonkurencyjny okazał się FEST Festival 2021, a do Męskie Granie Orkiestry 2021, na czele z Darią Zawiałow, Vito Bambino i Dawidem Podsiadło, powędrował Bestseller za najczęściej odtwarzany utwór w streamingu. Ogłoszono również Odkrycia Empiku 2021 – w kategorii Muzyka decyzją Jury statuetka trafiła do Szczyla za przełamujący hip-hopowe konwencje debiutancki krążek Polska Floryda.

Polska publiczność już po raz 23. wybrała swoich ulubionych twórców. Od pierwszej edycji, całoroczny plebiscyt i nagrody Empiku odzwierciedlają rzeczywiste zainteresowania czytelników, słuchaczy i widzów, a także wskazują najważniejsze trendy w rodzimej kulturze.

Młodzi przejmują polską scenę

Choć na listach nominowanych do muzycznych Bestsellerów Empiku znalazły się takie gwiazdy jak Adele czy zespół Måneskin, to młodzi polscy artyści potwierdzili dominację na rodzimej scenie. Bezkonkurencyjna w kategorii Pop & rock po raz kolejny okazała się sanah. Jej drugi, pełen balladowych przebojów album Irenka powtórzył sukces debiutu Królowa dram, przynosząc artystce drugą statuetkę z rzędu.

Niesłabnącą popularnością od czasu debiutu cieszy się także Mata. Raper odebrał pierwszego w swoim dorobku Bestsellera Empiku w kategorii Rap & hip-hop. Album Młody Matczak zyskał status platyny jeszcze na wiele dni przed oficjalną premierą i urósł do rangi jednego z najbardziej wyczekiwanych krążków roku.

Ubiegłoroczny hymn Męskie Granie Orkiestra 2021 I Ciebie też, bardzo okazał się bezkonkurencyjny w kategorii Streaming. Singiel w wykonaniu Darii Zawiałow, Dawida Podsiadło i Vito Bambino był najchętniej słuchanym utworem ubiegłego roku w aplikacji Empik Music.

Miniony rok obfitował także w niezapomniane trasy koncertowe i festiwale. Obowiązkowym punktem w kalendarzu muzycznych imprez stał się FEST Festival 2021 w Chorzowie, który zgromadził pod scenami najliczniejsze grono widzów za pośrednictwem serwisów biletowych Empik Bilety i Going. Ogromna popularność pierwszej edycji wydarzenia przyniosła organizatorom statuetkę Bestsellera Empiku 2021 w nowej kategorii Live.

Twórcy, których warto znać

Ambitni, odważni, oryginalni, charyzmatyczni i utalentowani – to tylko część przymiotników, jakimi można scharakteryzować laureatów Odkryć Empiku 2021. Statuetki w kategoriach Literatura, Muzyka i Film po raz trzeci trafiły do młodych twórców, których niesztampowa wizja artystyczna wyznacza nowe kierunki rozwoju rodzimej kultury. Zwycięzców wskazały zespoły jurorskie złożone z autorytetów i ekspertów w danej dziedzinie (twórców, dziennikarzy i przedstawicieli Empiku) oraz – po raz pierwszy – także laureatów statuetek z ubiegłych lat. Świeżych, nietuzinkowych brzmień poszukiwało Jury w składzie: Hania Rani (Odkrycie Empiku 2019), Mela Koteluk, Marcin Wojciechowski (Radio Zet) oraz Anna Maria Żurek (Going.) i Dominik Sadowski (Empik).

Muzycznym Odkryciem Empiku 2021 okazał się 20-letni raper z Gdyni – Szczyl, który w ubiegłym roku wydał swój debiutancki krążek Polska Floryda. Jury doceniło jego „kołyszący się hip-hop z ciekawymi bitami i treściwą, błyskotliwą warstwą liryczną, która ma swój ciężar i krąży wokół zadziwiająco dojrzałych motywów” oraz wymykanie się „trendom i gatunkowym konwencjom”. Autentyczność i własny, mocny głos to największe atuty Szczyla. Jak czytamy w uzasadnieniu jury, to nagroda „za charyzmę, luz i szczerość. Za fenomenalne ucho do melodii i głos, który może tulić do snu lub porywać do pogo. Jego płyta to coś więcej niż tylko promyk nadziei dla tej sceny – to debiut, jakiego potrzebowaliśmy”.