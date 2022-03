W weekend studenci z Akademii Sztuk Plastycznych prowadzić będą kiermasz, z którego dochód przeznaczony będzie dla chorych dzieci z Ukrainy, które przyjadą do Łodzi.

"W imieniu Samorządu Studenckiego ASP w Łodzi oraz władz naszej uczelni z całego serca zapraszamy do wzięcia udziału w zbliżającym się kiermaszu, z którego dochód w całości będzie przeznaczony na pomoc dla chorych dzieci z Ukrainy" - przekazała Gębalska.

"Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Gajusz organizującą w tej chwili transport medyczny dla nieuleczalnie chorych ukraińskich dzieci, a później koordynującą ich pobyt w Łodzi" - poinformowała.

"5 i 6 marca 2022 w kompleksie OFF Piotrkowska od godz. 11.00 do godz. 21.00 odbywać się będzie kiermasz prac studentów ASP. Płatność będzie dokonywana gotówką do specjalnej puszki przygotowanej przez Fundację Gajusz" - podkreśliła Gębalska