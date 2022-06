„Na trasie” to tytuł nowego singla Sarsy. Utwór usłyszeć można na żywo zarówno na letniej jak i jesiennej trasie koncertowej artystki.

Utwór „Na trasie” jest swoistą kontynuacją wydanego niedawno albumu „Runostany”. Nowy singiel Sarsy nie znalazł się jednak na wspomnianym wydawnictwie. Dlaczego? Jak mówi artystka: Przy pracy nad albumem powstało o wiele więcej materiału niż to, co finalnie poszło w świat. Tak oczywiście jest przy pracy nad każdą płytą. Nie byłam gotowa wcześniej by oddać utwór „Na trasie” ludziom…z czasem poczułam, że ten numer nie może jednak zostać w mojej szufladzie... Jesteśmy w trakcie trasy koncertowej i tym bardziej stał się dla mnie aktualny jego przekaz. Poza tym tekst do utworu pisałam razem z Budyniem, który odszedł fizycznie - jednak dla mnie wciąż jest wsparciem, inspiracją i wierzę, że otacza dobrą energią wszystko czego jest częścią.

Klip do utworu został stworzony w miejscu, w którym artystka czuje się najlepiej. W jej własnym domu oraz w przydomowym trójmiejskim lesie, gdzie spędza z rodziną każdą wolną chwilę. Sam teledysk poza artystycznymi ujęciami z Trójmiejskich lasów, zawiera materiały z prywatnego archiwum Sarsy.

Trasa Sarsy

24.06 - Świnoujście

25.06 – Stargard Szczeciński

02.07 – Poznań PARILLOVE LIVE

15.07 – Tuchola

30.07 - Kalwaria Zebrzydowska

13.08 – Piaseczno PARILLOVE LIVE

27.08 - Radom PARILLOVE LIVE

02.09 – Kielce

C.D.N. …

21.10 – Gdańsk

22.10 – Wrocław

23.10 – Kraków

28.10 – Poznań