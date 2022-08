Anne Heche jest w śpiączce po wypadku samochodowym, który miał miejsce w Los Angeles 5 sierpnia. Aktorka wjechała w dom a kierowany przez nią pojazd stanął w płomieniach.

Po ponad godzinie służby bezpiecznie wyciągnęły Heche z wraku auta.

Przedstawiciel aktorki wydał oświadczenie, i poinformował, że jej stan jest "skrajnie krytyczny". Jest w śpiączce, nie odzyskała przytomności - czytamy w oświadczeniu rzecznika, cytowanym przez Variety.

Heche ma w swoim dorobku filmy "Donnie Brasco" i "Wiem, co robiłaś zeszłego lata" z 1997 roku oraz "Sześć dni i siedem nocy" z 1998 roku. Występowała w takich serialach jak "Ally McBeal", "Everwood", "Men in Trees" oraz "The Michael J. Fox Show".