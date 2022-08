Ekspozycja pt. "Tamara Łempicka - kobieta w podróży" była pierwszą w Polsce wystawą monograficzną poświęconą twórczości jednej z najważniejszych przedstawicielek stylu art déco Tamary Łempickiej. Wystawa zakończyła się w minioną niedzielę. Jak powiedziała PAP dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie Katarzyna Mieczkowska, w ciągu pięciu miesięcy obejrzało ją około 80 tys. osób.

Sukces frekwencyjny

Jest to duży sukces frekwencyjny, jak na nasze muzeum. Przez ostatnie dwa-trzy weekendy było bardzo duże zainteresowanie. Widać było, że wiele osób zostawiło odwiedzenie wystawy na ostatnią chwilę. To oznaczało niestety konieczność stania w kolejce. W ostatni dzień wystawy, ok. godz. 14-15 oczekiwało 900 osób w kolejce. Około godz. 1.30 w nocy z niedzieli na poniedziałek wyszli z muzeum ostatni zwiedzający – podsumowała Mieczkowska.

Na wystawie zaprezentowane zostały obrazy pochodzące z polskich publicznych i prywatnych kolekcji oraz muzeów z Francji, m.in. Centre Pompidou. W sumie można było obaczyć 60 prac Tamary Łempickiej: 42 obrazy olejne, 15 rysunków, 3 grafiki. Wśród najbardziej znanych obrazów były m.in. "Dziewczyna w zielonej sukience", "Kizette na balkonie", "Pierwsza komunia", "Saint Moritz".

W Lublinie można było zobaczyć także niezwykle cenną biżuterię artystki, w tym słynny pierścień z topazem okutym w srebro, który malarka otrzymała od Gabriele’a D’Annunzio. Wśród memorabiliów znajdowały się też fotografie pochodzące z rodzinnego albumu artystki, w tym zdjęcia portretowe Tamary, wykonane na zamówienie oraz kadry z jej prywatnego życia.

Pamiątki osobiste malarki

Wystawa uzupełniona była o pamiątki osobiste malarki. Wśród przedmiotów należących do Łempickiej znajdowały się na przykład szkicownik, podróżna paletka malarska, skórzane rękawiczki, torebka wieczorowa oraz liścik miłosny, który artystka otrzymała od swojego drugiego męża Raula Kuffnera wraz z dołączonym do niego kwiatem szarotki.

Wystawa "Tamara Łempicka – kobieta w podróży" została zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Lublinie i Villę la Fleur we współpracy z Tamara de Lempicka Estate.

Autorka: Gabriela Bogaczyk