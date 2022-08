Aktywiści z organizacji "Letzte Generation" (Ostatnia generacja) w środę przykleili się do ramy obrazu we frankfurckim muzeum Staedl, jednym z najważniejszych niemieckich muzeów sztuki. Dzieło, o którym mowa, to "Krajobraz w czasie burzy z Pyramem i Tysbe" (Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe) autorstwa Nicolasa Poussina, jak informuje dziennik "Bild".

"Wszystko zostanie zniszczone"

Dzięki akcji aktywiści chcą zwrócić uwagę na katastrofę klimatyczną. "Wszystko zostanie zniszczone - w tym sztuka - jeśli społeczne samobójstwo nie skończy się natychmiast" - czytamy na stronie organizacji na Twitterze.

Według muzeum, rama obrazu została uszkodzona podczas akcji; obecnie trwa jeszcze badanie, w jakim stopniu - pisze "Bild".

We wtorek działacze klimatyczni wywołali poruszenie, gdy dwoje z nich w Dreźnie przykleiło się do ramy "Madonny Sykstyńskiej" Rafaela Santi - jednego z najsłynniejszych obrazów w Galerią Obrazów Starych Mistrzów (Gemaeldegalerie Alte Meister). Tu również doszło do uszkodzenia ramy.