"W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnienie wręczyła w poniedziałek podsekretarz stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka", a uroczystość odbyła się "podczas wernisażu wystawy +NEW YORK, NEW YORK. Fotografie Czesława Czaplińskiego+ w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" - czytamy na stronie resortu kultury.

Czesław Czapliński urodził się 5 lipca 1953 r. w Łodzi. Studiował biologię na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1979 r. mieszka w Warszawie i Nowym Jorku, gdzie ukończył New York Institute of Photography.

"Założył agencję fotograficzną Photo Medium Co., która współpracuje z najbardziej znanymi wydawnictwami i klientami na całym świecie. Jest organizatorem i pomysłodawcą międzynarodowego konkursu fotograficznego +Łazienki Królewskie – Cztery pory roku+" - przypomniano na stronie MKiDN.

W ciągu ponad 40 lat międzynarodowej kariery fotografował najbardziej znane osobistości świata biznesu, kultury, polityki i sportu, jak: Calvin Klein, Muhammed Ali, Michael Jackson, Andy Warhol, Cindy Crawford i wiele innych.

Czapliński jest autorem lub współautorem ponad 40 albumów i książek, m.in.: "Portrety z historią", "Wojciech Fibak – Kronika życia sportowego", "Artyści Europie", "Śladami Chopina w Warszawie i na Mazowszu" i "Michael Jackson".

Wiele wystaw

Przypomniano, że artysta "uczestniczył w ponad 300 wystawach fotograficznych, indywidualnych i zbiorowych". "W Polsce jego prace były prezentowane w tak prestiżowych miejscach, jak: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi czy Muzeum Narodowe w Warszawie. Ponadto wystawiał prace za granicą, m.in.: w Nowym Jorku, Chicago, Nicei, Londynie, Monachium, Lizbonie czy Brukseli" - napisano.

Zdjęcia Czaplińskiego publikowane były na łamach, m.in: "The New York Times", "TIME", "Vanity Fair" oraz "The Washington Post". "Jego fotografie i filmy znajdują się w zbiorach Library of Congress w Waszyngtonie, New York Public Library, Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie i w wielu kolekcjach prywatnych na całym świecie" - przypomniano w informacji.

"W 2021 r. Czesław Czapliński rozpoczął przekazywanie swojej spuścizny fotograficznej do Narodowego Archiwum Cyfrowego, które systematycznie zabezpiecza i ewidencjonuje zdjęcia, nagrania i filmy artysty" - napisano.

Na wystawie "NEW YORK, NEW YORK. Fotografie Czesława Czaplińskiego "w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich prezentowanych jest prawie 60 fotografii z pobytu fotografa w Nowym Jorku. "Prace te stanowią swoiste studium życia miasta ukazujące jak autor wnikliwie utrwala swoim aparatem otaczającą go rzeczywistość Nowego Jorku, który stał się jego drugim domem" - czytamy na stronie MKiDN.

Jak wyjaśniono, "fotografie przedstawiają monumentalną architekturę oraz codzienne sceny z życia miasta, m.in. zimowe krajobrazy Central Parku, akcje strażaków, odpoczywających dorożkarzy z Manhattanu czy przechodniów zmierzający do pracy".

Wystawę można oglądać do 31 maja.