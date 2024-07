John Mayall, legenda bluesa oraz odkrywca wielu talentów muzycznych, zmarł 22 lipca w wieku 90 lat. Informacja o śmierci artysty trafiła do mediów za pośrednictwem Instagrama. "Z ciężkim sercem informujemy, że 22 lipca 2024 r., zmarł John Mayall w swoim domu w Kalifornii, otoczony kochającą rodziną" - napisano w komunikacie.

60 lat kariery muzycznej Johna Mayalla

John Mayall byl aktywny na scenie muzycznej przez prawie 60 lat. "Problemy zdrowotne, które zmusiły Johna do zakończenia swojej imponującej kariery koncertowej, w końcu doprowadziły do spokojnego miejsca jednego z największych wojowników na świecie. John Mayall dał nam dziewięćdziesiąt lat niestrudzonych wysiłków na rzecz edukacji, inspiracji i rozrywki" - brzmi dalsza część komunikatu.

John Mayall urodził się 29 listopada 1933 roku w mieście Macclesfield w hrabstwie Cheshire, na południe od Manchesteru. W młodości inspirował się twórczością amerykańskich bluesmanów takich jak Leadbelly, Albert Ammons i Pinetop Smith. Gdy 1956 roku zakończył służbę wojskową w Korei, zaczął grać bluesa w półprofesjonalnej grupie The Powerhouse Four, a następnie w The Blues Syndicate.

Odkrywca talentów

Po przeprowadzce do Londynu utworzył grupę Bluesbreakers, która otworzyła drzwi do światowej kariery przed wieloma artystami. W zespole uznawanym za"'wylęgarnię talentów" występowali między innymi Eric Clapton i Jack Bruce, Peter Green, John McVie i Mick Fleetwood, Mick Taylor i Jon Hiseman. W 2005 roku Mayall otrzymał prestiżowy Order Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla muzyki.

