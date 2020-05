W tym roku z powodu epidemii koronawirusa tradycyjnie organizowaną imprezę, która miała odbyć się 16 maja zastąpi Wirtualna Noc Muzeów, podczas której od piątku do niedzieli będzie można zwiedzić online 15 wrocławskich instytucji kultury.

Reklama

Podczas wirtualnego zwiedzania zobaczymy m.in. oddziały Muzeum Narodowego w tym Panoramę Racławicką i Pawilon Czterech Kopuł, a także Pałac Królewski i Ossolineum.

Online będzie można też zwiedzić Muzeum Teatru, Muzeum Architektury, Muzeum Współczesne, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Farmacji, Centrum Historii Zajezdnia, MovieGate czy Dom Edyty Stein.

Jak wyjaśnił Alfred Wagner, zastępca dyrektora Biura Promocji i Turystyki wrocławskiego magistratu, impreza będzie miała charakter wirtualnych wieczorów, a każdy rozpocznie się o godzinie 20 i zakończy po północy. „Codziennie zaprezentowanych zostanie pięć spacerów w trybie live po muzeach, każdy trwający ok. 30 minut. Pojawią się o każdej pełnej godzinie, począwszy od 20” – zapowiedział.

„W roli przewodników po muzeach wystąpią znakomici fachowcy z dziedziny historii i historii sztuki, ale także autorzy wystaw. Po Muzeum Narodowym oprowadzi nas dyrektor Piotr Oszczanowski, po Pawilonie Czterech Kopuł Agata Iżykowska-Uszczyk, tajemnice Pałacu Królewskiego zdradzi dyrektor Muzeum Miejskiego Maciej Łagiewski” – tłumaczył Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury.

Dodał, że tam, gdzie będzie to możliwe, pokazane zostaną relacje na żywo, a w miejscach takich jak bunkier przy pl. Strzegomskim, w którym mieści się Muzeum Współczesne, gdzie zanika zasięg komórkowy, pokazany zostanie zarejestrowany wcześniej materiał.

Wśród ciekawostek tegorocznej Wirtualnej Nocy Muzeów znalazła się m.in. wystawa Elżbiety Terlikowskiej w Muzeum Teatru. Pietraszek zwrócił uwagę, że z uwagi na okoliczności wernisaż nie mógł się odbyć, ale dzięki transmisji będzie można obejrzeć dzieła artystki i posłuchać, jak opowiada o swoich pracach.

„Wirtualna Noc Muzeów to nie tylko okazja do spotkania z najlepszymi znawcami, ale i możliwość dokładnego przyjrzenia się kolekcji, na co nie zawsze mamy okazję zwiedzając muzea” – podkreślił dyrektor Wydziału Kultury. Ekipa pracująca w muzeach będzie liczyła, ze względów bezpieczeństwa, tylko trzy osoby.

Wszystkie transmisje na żywo będzie można obejrzeć na oficjalnym profilu miejskim Wroclaw [Wroclove], materiały będą też dostępne na portalu wroclaw.pl w zakładce oficjalnych obchodów 75-lecia Wrocławia.

Dyrektor Wydziału Kultury zapowiedział, że tradycyjnie organizowana Noc Muzeów prawdopodobnie zostanie przeniesiona na wrzesień. Obecnie trwają rozmowy z władzami innych miast i ostateczny termin zostanie uzgodniony wkrótce.