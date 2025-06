Artysta - Janusz Osicki

Janusz Osicki urodził się w 1949 roku w Gdyni. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa w PWSSP w Gdańsku w pracowniach prof. Kazimierza Ostrowskiego i prof. Kazimierza Śramkiewicza. Od 40 lat kształci pokolenia architektów - najpierw w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, a następnie w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł doktora habilitowanego sztuki i stanowisko profesora nadzwyczajnego tej uczelni.

Artysta brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego twórczość została opisana w 45 publikacjach i katalogach. Prace Janusza Osickiego znajdują się w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku. W 2025 roku został uhonorowany Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni – Galion Gdyński za całokształt twórczości.

Obrazy profesora Osickiego łączą różne style, dzięki czemu są to dzieła unikalne, a zarazem ponadczasowe. Jego prace można porównać do notatek z życia – to pozornie szkice, scenki rodzajowe lub marzenia senne. Ich głębszy sens jest ukryty w kolejnych warstwach – na poziomie koloru, wielowymiarowości i subtelności.

Wystawa prac

W warszawskiej Your Art Maison Gallery będzie można zobaczyć prace profesora wyselekcjonowane przez samego artystę oraz właścicielkę galerii – Joannę Polus – doświadczoną art advisor, absolwentkę Wydziału Grafiki oraz Sotheby's Institute w Londynie. Współpracuje ona z architektami, inwestorami oraz kolekcjonerami, od lat doradzając w doborze dzieł sztuki, a także w budowaniu artystycznych narracji (art story) i spójnych, wartościowych kolekcji.

YAM regularnie organizuje wystawy polskich i europejskich twórców. Nowa przestrzeń w Warszawie jest poświęcona głównie bespoke art, czyli sztuce tworzonej z myślą o indywidualnych preferencjach i w ścisłym dialogu z przestrzenią. To połączenie galerii ze studiem współpracy z architektami i projektantami wraz z profesjonalnym doradztwem dla kolekcjonerów i inwestorów.

- Ta wystawa nie szuka poklasku. „Cichość rzeczy” to spotkanie z twórczością, która oddaje hołd nieoczywistości pierwszego spojrzenia, namawia do zatrzymania i kontemplacji, przyjrzeniu się wielowymiarowości warstw, która wyłania to, co ciche i między wierszami – zapowiada Joanna Polus. - W pracach profesora Janusza Osickiego najwięcej dzieje się właśnie w tym, co ledwie uchwytne. Sens często nie leży na wierzchu. Trzeba go umieć dostrzec pod warstwami – dodaje.

Wystawa odbywa się dzięki współpracy Your Art Maison Gallery z gdyńską firmą Allcon, która realizuje obecnie najbardziej spektakularną nadmorską inwestycję - SKYCITY Gdynia.

- Bardzo cieszymy się, że profesor Janusz Osicki, wspaniały artysta z Gdyni, zdobywa coraz większe uznanie, trafiając do pasjonatów sztuki i inwestorów. Obrazy profesora są wyeksponowane w lobby siedziby Allcon oraz w inwestycji Młyny Gdańskie. Kolekcjonowanie dzieł sztuki, jak i najlepszych adresów na rynku nieruchomości to inwestowanie w dobra unikalne i ponadczasowe, które z upływem czasu tylko zyskują na wartości – mówi Marta Drozd–Piekarska, dyrektorka marketingu i sprzedaży Allconu.

Odwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się także z twórczością Aleksandry Józefów - współczesnej artystki i rzeźbiarki. W swojej twórczości interpretuje przestrzeń w sposób nowoczesny, a zarazem wnikliwy i przemyślany. Wykorzystuje surowe, trwałe materiały, takie jak beton, metal, szkło, klasyczny marmur czy granit, a także nowoczesne technologie, m.in. CNC 3D, rzeczywistość rozszerzoną (AR), druk 3D oraz skanery. Z pasją pracuje w dużej skali, realizując monumentalne formy i przestrzenne instalacje. Aleksandra Józefów działa zarówno w obszarze sztuki wysokiej (galeryjnej), jak i projektów komercyjnych – jej prace będą wyeksponowane w nadmorskich inwestycjach Allconu - Archipelag Łeba oraz SEAHall w Gdańsku.

Wystawa „Cichość rzeczy” będzie dostępna do 30 czerwca. Goście mogą odwiedzać galerię po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym +48 507 035 840. Wernisaż odbędzie się 5 czerwca, o godzinie 19:00, w Your Art Maison Gallery, przy ulicy Białej Floty 8.