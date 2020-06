"Pociąg do Kultury" rozpoczął kursowanie pomiędzy Wrocławiem i Berlinem w weekendy w kwietniu 2016 r. Połączenie to zostało uruchomione przy okazji pełnienia przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

We wtorek Kolejne Dolnośląskie poinformował, że we współpracy z Deutsche Bahn przywracają weekendowe przewozy w ramach projektu „Kulturzug – Pociąg do Kultury”. Pierwszy skład wyruszy w piątek.

„Cieszymy się, że możemy poinformować o pełnym przywróceniu pierwszego połączenia międzynarodowego, czyli relacji Berlin – Wrocław. Jednak ze względu na trwający stan epidemii oraz wdrożone procedury bezpieczeństwa, musieliśmy ograniczyć liczbę sprzedawanych biletów” - powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Za realizację „Kulturzug – Pociąg do Kultury” po stronie polskiej odpowiadają Koleje Dolnośląskie, natomiast po stronie niemieckiej – Deutsche Bahn. W ubiegłym roku z tego połączenia skorzystało ponad 18 tys. pasażerów.

Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego podkreślił, że „Pociąg do Kultury” to przykład efektywnej współpraca międzynarodowej na szczeblu samorządowym. „Potwierdzają to niedawne – czwarte już, choć obchodzone w cieniu koronawirusa – urodziny tego połączenia; projektu, który w zamyśle miał trwać tylko przez rok, a tymczasem funkcjonuje nadal i jest bardzo popularny wśród podróżnych z obu krajów. Dlatego cieszę się, że jest to jedno z pierwszych kolejowych połączeń transgranicznych, które przywracamy po otwarciu granic przez rządy” – powiedział Myrda.(PAP)