Będzie to pierwszy przypadek, by jakiekolwiek dzieło Matejki trafiło do najważniejszej brytyjskiej galerii sztuki.

Wystawa początkowo miała być prezentowana od końca lipca do połowy listopada tego roku, ale plany te pokrzyżowała epidemia koronawirusa. Wprawdzie The National Gallery jako pierwsza z czołowych brytyjskich galerii sztuki i muzeów wznowiła w lipcu działalność po wiosennym lockdownie, ale 15-tygodniowa przerwa spowodowała przesunięcie wszystkich wystaw, a dodatkowe zakłócenia spowodował obecnie trwający drugi lockdown.

Pochodzący z 1873 r. obraz o rozmiarach 225 cm na 315 cm, który Matejko namalował, aby uczcić 400. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, na co dzień znajduje się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O obrotach też

Częścią wystawy będą także pochodzący z 1543 r. egzemplarz najważniejszego dzieła Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium", który na co dzień znajduje się w Narodowym Muzeum Morskim w Greenwich w Londynie, instrumenty astronomiczne ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także autoportret Matejki i studium "Kopernik. Rozmowy z Bogiem" z Muzeum Narodowego w Krakowie.

"Matejko widział swoją rolę nie tylko w uwiecznianiu wielkich wydarzeń z historii Polski, ale również w wyrażaniu ich głębokiego wewnętrznego znaczenia dla Polaków. Wieńczy on długą tradycję malarstwa historycznego i w ramach odkrywania szerszego świata sztuki, był jednym z najbardziej pomysłowych i prowokujących wyrazicieli tego typu malarstwa" - oświadczył przy okazji ogłoszenia nowego terminu wystawy Christopher Riopelle, kurator wystaw malarstwa po 1800 r. w The National Gallery.

Znajdująca się przy Trafalgar Square The National Gallery jest najważniejszą w Wielkiej Brytanii galerią malarstwa i jednym z najliczniej odwiedzanych muzeów na świecie. W jej zbiorach znajduje się ok. 2300 obrazów, głównie malarzy zachodnioeuropejskich, od połowy XIII wieku do roku 1900. Artyści, których dzieła są tam wystawione, to m.in.: Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Tycjan, Sandro Botticelli, Jan van Eyck, Claude Monet, Diego Velazquez, Pierre-Auguste Renoir.