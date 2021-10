Festiwal powstał w 2012 r. z okazji 120. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych europejskich prozaików. W zamierzeniu organizatorów jest on zarówno formą uczczenia pamięci pisarza, jak i świętem literatury.

Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczna, dziesiąta edycja festiwalu będzie nieco skromniejsza niż zwykle. Przypominają jednak, że już w sierpniu pod egidą Bruno Schulz. Festiwal odbyło się spotkanie z noblistkami: Swietłaną Aleksijewicz i Olgą Tokarczuk. „Organizacja tego wydarzenia wymusiła na nas ograniczenie liczby spotkań głównej, październikowej części festiwalu” – dodają.

Prym podczas tegorocznego festiwalu będą wiodły spotkania autorskie. „Nie mogliśmy zdecydować inaczej: w ubiegłych miesiącach ukazało się zbyt dużo ważnych książek, by nie porozmawiać chociaż o części z nich i nie zadać wielu istotnych pytań. Czy tolerancja i prawa człowieka to uniwersalne idee, czy może tylko idealistyczny projekt? Czy wojenne wydarzenia nadal wpływają na naszą codzienność? No i co kryje się w notatkach schowanych w pewnym pudełku po butach?” – zapowiadają organizatorzy.

Gośćmi Bruno Schulz. Festiwal będą: Magdalena Grzebałkowska, Magdalena Środa, Agata Tuszyńska, Ewa Winnicka, Andrzej Bart, Artur Domosławski, Maciej Hen, Jacek Leociak i Bartosz Heksel.

Dyskusje i troje profesorów

W programie nie zabraknie też dyskusji. Troje profesorów: Małgorzata Omilanowska, Paweł Machcewicz i Dariusz Stola będzie debatować o zawłaszczaniu instytucji kultury, z kolei Iza Klementowska i Wit Szostak w rozmowie o filozofii uchodźczej spróbują odpowiedzieć na pytanie: dlaczego w ludziach, którzy uciekają przed wojną, przemocą i biedą, niektórzy widzą tak wielkie zagrożenie?

Zaplanowano także rozmowę z Cezarym Łazarewiczem, autorem nagrodzonej „Nike”, przeniesionej ostatnio na kinowe ekrany książki „Żeby nie było śladów”.

Festiwal otworzy we wtorek "aukcja okaleczonych książek Olgi Tokarczuk", którą poprowadzą Mariusz Szczygieł i Irek Grin, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury. „Czerwcowy wywiad Olgi Tokarczuk dla +Corriere della Sera+ w wyniku kłamliwej manipulacji, nagłośnionej jako zrównanie przez Tokarczuk sytuacji w Polsce z sytuacją na Białorusi, spowodował +wielką narodową akcję odsyłania książek+ noblistce. Naród okazał się około trzydziestoosobową, w większości anonimową grupą ludzi, którzy zdecydowali się nie tylko odesłać książki autorce, lecz także barbarzyńsko je zniszczyć” – czytamy w opisie wydarzenia.

Zgodnie z zapowiedzą Fundacji Olgi Tokarczuk dochód z licytacji zostanie przekazany na rzecz organizacji zajmującej się prawami osób LGBT+. Wydarzenie odbędzie się wyłącznie online. Szczegóły organizacyjne i przewodnik dla chcących wziąć udział w aukcji zostaną przedstawione przez prowadzących w trakcie wydarzenia.

Tradycyjnie podczas festiwalu odbędą się także wydarzenia towarzyszące Literackiej Nagrodzie Europy Środkowej Angelus oraz Wrocławskiej Nagrodzie Poetyckiej Silesius. Wręczenie obu nagród odbędzie się w sobotę, 16 października w Teatrze Muzycznym Capitol.

Festiwal potrwa do niedzieli. Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w klubie Proza Wrocławskiego Domu Literatury będzie można także śledzić online na stronach: Bruno Schulz. Festiwal, Fundacja Olgi Tokarczuk, Wrocławski Dom Literatury. Wrocław Miasto Literatury.