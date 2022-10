Pod młotek trafi blisko 200 dzieł uznanych klasyków awangardy, ale też prac mniej znanych – takich, na które sama kolekcjonerka zwróciła uwagę, odkrywając talent i potencjał artystów. Prace zostały zebrane w 5 tematycznych katalogów: Awangarda, Klasyka, Pasja, Powiększenie i Odkrycia. W ofercie znalazły się takie dzieła, jak „Two Rainbows” Wojciecha Fangora – jednego z najbardziej przełomowych polskich artystów – czy "Relief biały nr XXVIII" Henryka Stażewskiego, który należy do grona najsłynniejszych konstruktywistów na świecie. Ponadto będzie można wylicytować także „Abstrakcję” Jerzego Nowosielskiego czy uznane prace Tadeusza Kantora. Nie zabraknie także dzieł zagranicznych artystów, jak „Bonic Angel” Michaela Najjara czy „VB43.019” Vanessy Beecroft. Na ekranach telewizorów The Frame będą prezentowane wybrane prace z tej niezwykłej kolekcji.

Reklama

The Frame, idealny ekran do oglądania sztuki

Jednym z czynników decydujących o tym, że The Frame świetnie sprawdza się podczas prezentacji dzieł, jest Matowa Powłoka Ekranu. Dzięki niej widzowie mogą cieszyć się zachwycającym obrazem pozbawionym rozpraszających odblasków. Światło sztuczne i naturalne nie odbija się od ekranu, co pozwala kontemplować dzieło sztuki pełne detali i tekstur – wszystko to nawet w słoneczny dzień.

The Frame to także minimalistyczny design, który sprawia, że żadne zbędne elementy nie odciągają naszej uwagi od ekranW praktyce oznacza to, ze trudno będzie odróżnić telewizor od innych, „tradycyjnych” obrazów na ścianie. Wszystko, dzięki specjalnemu uchwytowi który umożliwia montaż telewizora do ściany, aby prezentował się jak obraz. Efekt potęgują wymienne ramki - do wyboru są różne style i opcje kolorystyczne. To szybki sposób na zmianę wyglądu telewizora i dopasowanie go do innych dzieł w naszym salonie czy galerii sztuki.

Reklama

Oczywiście prawdziwą „wisienką na torcie” jeśli chodzi o telewizor The Frame jest Tryb Sztuka, dzięki któremu salon stanie się prywatną galerią, a prezentowane obrazy będą wierną kopią oryginału, bez względu na to, czy będzie to fotograficzna odbitka, czy obraz na płótnie. A w ramach dodatkowej subskrypcji można skorzystać z ponad 1600 dzieł pochodzących z najbardziej renomowanych galerii na świecie, które dostępne są w dedykowanym sklepie ze sztuką Art Store. Do wyboru jest sztuka klasyczna, nowoczesna oraz zachwycające fotografie i grafiki.

Nigdy wcześniej w ofercie polskiego domu aukcyjnego nie było aż tylu wybitnych dzieł sztuki - zbiory Grażyny Kulczyk to kolekcja znacząca, Wystawę obiektów aukcyjnych, w tym prac prezentowanych na The Frame będzie można już oglądać w DESA Unicum, przy ul. Pięknej 1A w Warszawie do 20 października. Aukcje odbędą się w dniach 18 – 20 października 2022 r.