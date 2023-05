Dotąd przypuszczeń było wiele. Wskazywano między innymi średniowieczny most w Bobbio koło Piacenzy w regionie Emilia-Romania oraz w Buriano koło Arezzo.

Reklama

Teraz najnowsze badania wskazują na to, że elementem krajobrazu na arcydziele jest prastary, kamienny most etrusko-rzymski Romito na rzece Arno w miejscowości Laterina - twierdzi Silvano Vinceti, który koordynował prace badawcze.

Jak wyjaśnił we włoskich mediach, obecnie z mostu pozostał tylko łuk, ale w pierwszych latach XVI wieku, gdy Leonardo da Vinci malował obraz, most ten bardzo często używany, co potwierdza dokument, znaleziony w archiwum we Florencji. Geniusz renesansu przebywał wtedy właśnie w tej części Toskanii, w rejonie Val d'Arno - argumentuje historyk.

Reklama

Podczas badań wykorzystano też zdjęcia z drona, by porównać resztki mostu z konstrukcją z "Mona Lisy". Następnie wykonana została jego wirtualna rekonstrukcja, by porównać z tym, który namalował Leonardo da Vinci.