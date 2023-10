W budżecie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2024 r. mamy już środki, na to by od połowy roku wprowadzić darmowy wstęp do narodowych instytucji artystycznych i narodowych muzeów dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów i rencistów - poinformował szef MKiDN Piotr Gliński w nagraniu zamieszczonym na platformie X (dawnej Twitter).

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka