Stacjonarna wystawa, która wyruszyła w Polskę

Na przestrzeni lat, Bank Pekao S.A zgromadził okazałą kolekcję dzieł sztuki. Zdobywał je przy okazji fuzji z innymi bankami, stając się przy tym właścicielem należących do nich kolekcji. Na początku lat 90. sam zaczął aktywnie inwestować w sztukę poprzez kupowanie prac bezpośrednio od artystów oraz w galeriach sztuki. Czasami prace nabywane były także na aukcjach. Wszystko po to, aby chronić polską spuściznę kulturową dla przyszłych pokoleń. Pekao wspiera przedsięwzięcia mające na celu propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i aktywnie angażuje się w wydarzenia kulturalne promujące sztukę.

W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku miała miejsce wystawa ,,Koloryt rozmaitości’’, którą odwiedziło tysiące osób. W pięknym wnętrzu Pałacu Czapskich (siedziby Akademii Sztuk Pięknych) zaprezentowanych zostało 50 dzieł sztuki ze zbiorów banku. Na wystawie można było podziwiać prace takich artystów jak: Bożenna Biskupska, Tadeusz Dominik, Julian Fałat, Wojciech Kossak, Franciszek Maśluszczak i innych wielkich malarzy.

,,W mijającym roku staraliśmy się w różnorodny sposób przekazać i zaszczepić u naszych klientów pasję do sztuki. Inicjatywą, która cieszyła się największym zainteresowaniem była wystawa ,,Koloryt rozmaitości’’. Wernisaż był doskonałą okazją do tego, aby zanurzyć się w bogactwie polskiej sztuki i odkryć szeroką paletę barw, kształtów oraz emocji, jakie niosły ze sobą prezentowane dzieła. Korzystając z faktu dużej popularności tej wystawy, poszliśmy o krok dalej i latem udaliśmy się z wizytą do kliku polskich miast. Zorganizowaliśmy pikniki ze sztuką, aby zaprezentować mieszkańcom tych miejscowości reprodukcje niektórych dzieł, które w oryginałach były wystawione podczas warszawskiej wystawy. Na co dzień spotykamy się z mieszkańcami w oddziałach banku, natomiast wystawy plenerowe, pozwoliły nam na mniej formalny kontakt z klientami, w otoczeniu przyrody, która sprzyja kontemplowaniu sztuki’’ – mówi Martyna Nowakowska, Dyrektor ds. Zarządzania Wizerunkiem w Banku Pekao S.A.

Cykl wystaw plenerowych, można było zobaczyć od 12 sierpnia do 10 września mijającego roku w kilku polskich miejscowościach takich jak: Krasnystaw, Jasło, Jaszczew (gm. Jedlicze), Świętoniowa (gm. Przeworsk), Kolno, Grajewo, Głogów, Wielopole Skrzyńskie oraz Ostróda. Uczestnicy wydarzeń mieli okazję zobaczyć dzieła m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Jana Stanisławskiego, Zygmunta Waliszewskiego, Stefana Filipkiewicza czy Franciszka Maśluszczaka. Tematem wiodącym prezentowanych prac był ,,pejzaż’’.

Sztuka na ekranie

W grudniu tego roku miała miejsce premiera filmu ,,Barwy światła’’, który opowiada o twórczości jednego z najwybitniejszych artystów okresu Młodej Polski – Józefa Mehoffera. Film powstał we współpracy Banku Pekao z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktor Paweł Ignaczak zabiera widzów w inspirującą podróż po Krakowie, gdzie prezentuje miejsca związane z twórczością artysty. Widzowie mogą m.in. odwiedzić Pracownię i Muzeum Witrażu, dawniejszy Krakowski Zakład Witrażu S.G. Żeleńskiego, gdzie w 1933 r. powstały jedne z najpiękniejszych witraży: ,,Alegoria oszczędności’’ oraz ,,Suae quisque faber fortunae’’. Oba witraże zdobią obecnie reprezentacyjną klatkę schodową w siedzibie Banku Pekao S.A. przy ul. Szpitalnej w Krakowie. Są one dostępne zarówno dla klientów tej wyjątkowej placówki, jak i wszystkich tych, którym sztuka jest szczególnie bliska. W omawianym filmie widzowie poznają także historię kamienicy, dawnej siedziby Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, zbudowanej w latach 1881-1883 przez Karola Knaussa według projektu Karola Borkowskiego.

,,Cieszę się, że wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie udało nam się stworzyć film o twórczości wybitnego artysty jakim niewątpliwie był Józef Mehoffer. Produkcja „Barwy światła” kontynuuje cykl filmowy poświęcony artystom, których twórczość jest związana z Bankiem Pekao S.A. oraz jego zbiorami. To kolejny krok w odkrywaniu historii i dziedzictwa artystycznego, które stanowią integralną część naszego banku. Wierzę, że film o Mehofferze pozwoli widzom odkryć Kraków, jakiego nie znamy i będzie źródłem inspiracji na wielu płaszczyznach” – mówi Marta Szygenda, Dyrektor Departamentu Marketingu w Banku Pekao S.A.

To już drugie dzieło filmowe, które powstało w ramach współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Pierwszym projektem był film zatytułowany ,,Wyspiański w Londynie’’, opowiadający o wystawie „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuki Rzemiosł, 1890–1918” w William Morris Gallery w Londynie, na której zaprezentowano pastel ,,Bratki’’ Stanisława Wyspiańskiego należącą do banku.

Dzieła sztuki na wyciągnięcie ręki

W swoich zasobach bank posiada ponad 1000 dzieł sztuki. W 2021 roku powstała Wirtualna Galeria Sztuki Banku Pekao S.A., w której zdigitalizowana została część najwybitniejszych prac ze zbioru bankowej kolekcji. Znajdują się w niej obiekty klasyków, takich jak Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, Julian Fałat, Józef Mehoffer czy Zygmunt Waliszewski. W bogatym spektrum dzieł, znajdują się także prace takich artystów jak: Tadeusz Dominik, Franciszek Maśluszczak, Henryk Ożóg czy Bożenna Biskupska. Zbiór bankowej kolekcji bogaty jest również w rzeźby oraz elementy sztuki użytkowej z XIX oraz XX wieku. Do współpracy przy tworzeniu Wirtualnej Galerii, zaproszeni zostali eksperci, którzy wspierają działania podejmowane w ramach projektu.