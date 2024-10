Przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Marszałkowskiej w Warszawie utworzyły się wielkie kolejki turystów i warszawiaków, którzy chcieli sprawdzić, jakie wystawy kryje nowa placówka stolicy.

Otwarcie zaczęło się symboliczną paradą

Wszystko zaczęło się symboliczną paradą, która ruszyła 25 października z dawnej siedziby na Pańskiej do nowego budynku. O 20 rozpoczęło się zaś oficjalne otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest muzeum o was i dla was. To jest muzeum, które nie tylko celebruje sztukę współczesną, ale celebruje tę wielką zmianę, która się w mieście dokonuje - powiedziała na uroczystości dyrektorka placówki Joanna Mytkowska. Wydarzenia artystyczne, związane z tą placówką mają zaś trwać do 10 listopada.

Prawica krytykuje siedzibę muzeum

Sam budynek nie spodobał się zaś politykom prawicy. Zarówno działacze Konfederacji, jak i PiS krytykowali kształt siedziby i uważali, że jest za dziwna i powinna być dużo bardziej konserwatywna.