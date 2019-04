Premiery sztuk odbyły się odpowiednio w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Teatrze Powszechnym w Warszawie.

"W spektaklu >Wróg się rodzi< badamy fenomen Radia Maryja, które od blisko 30 lat wpływa na mentalność swoich słuchaczy oraz procesy społeczne i kulturowe" - opisuje swój spektakl toruński teatr.

Z kolei zgodnie z opisem Teatru Powszechnego sztuka "Mein Kampf" stara się zbadać, "do jakiego stopnia aktualne są dziś postulaty i idee zapisane przed ponad dziewięćdziesięciu laty". "Analizując język i narrację Hitlera, zadajemy sobie pytanie o język współczesności i mowę nienawiści. Pytamy, ile musiało paść słów, zanim doszło do Holokaustu oraz ile jeszcze musi ich paść, żeby historia się powtórzyła" - czytamy na stronie teatru.

Pytany w radiowej Trójce o ocenę obydwu sztuk, Sellin podkreślił, że nie chce "analitycznie o tym dyskutować". - Tylko zwracam uwagę po prostu na to, że mamy do czynienia z jakąś grupą ludzi podkręcanych przez nieprzychylne nam media i przez totalną opozycję - bo ona przecież też wyjaskrawia swój język w polemice z nami - którzy żyją w nadrzeczywistości, w jakimś równoległym świecie, dostrzegają zjawiska, których w Polsce nie ma i tendencje, których w Polsce nie ma - mówił.

- Jeżeli jakaś część opinii publicznej - a mam nadzieję, że tak jest - uznaje, że to jest jednak szaleństwo i że właśnie instytucjami kultury zarządzają ludzie, którzy oderwali się od rzeczywistości, to trzeba te pretensje wyraźnie adresować. Teatr Powszechny w Warszawie, ten, który wystawił tę sztukę "Klątwa" (...) - "Mein Kampf" jest po niej - jest teatrem, który należy do prezydenta miasta stołecznego Warszawy - wskazał. - Informuję, do kogo zgłaszać pretensje, że oddają ważną instytucję kultury, jaką jest teatr, ludziom, którzy żyją w nadrzeczywistości, w równoległym świecie - dodał.