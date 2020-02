Umowa z dotychczasowym dyrektorem Henrykiem Jackiem S. została rozwiązana po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty molestowania seksualnego i łamania praw pracowniczych. Łączył on obie rozdzielone teraz funkcje. "W ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest mowa tylko o dyrektorze i to doprecyzowaliśmy w statucie. Ustawa ta mówi również, że w statucie zamieszczana jest informacja o liczbie zastępców oraz sposobie ich powoływania i odwoływania, dlatego zmiany były konieczne" - powiedziała dziennikarzom dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Olesiak.

W projekcie nowego statutu teatru zaproponowano, żeby zastępcy dyrektora byli powoływani i odwoływani przez prezydenta Krakowa – z jego inicjatywy lub na wniosek dyrektora teatru, jak ma to miejsce w większości miejskich teatrów (Teatr STU, Teatr Variete, Teatr Łaźnia Nowa).

Przeciwni takiemu rozwiązaniu byli radni. "Nie wyobrażam sobie, żeby poważna osoba zdecydowała się na kandydowanie na to stanowisko w przypadku, gdy tak naprawdę będzie ubezwłasnowolniona nie mogąc dobrać współpracowników" – mówił radny klubu Kolacji Obywatelskiej Wojciech Krzysztonek. Jego klubowa koleżanka, Małgorzata Jantos, podkreśliła, że to dyrektor odpowiada za instytucję i sam powinien dobierać swoich zastępców.

Ostatecznie radni przyjęli poprawkę zaproponowaną przez Krzysztonka, że to dyrektor teatru powołuje i odwołuje swoich zastępców w uzgodnieniu z prezydentem miasta.

Urząd Miasta chce w piątek ogłosić konkurs na nowego dyrektora Bagateli. Kandydatury będą przyjmowane do 16 marca. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, krakowskiego środowiska teatralnego, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych.

"Chcemy, żeby do konkursu przystąpiły osoby, które mają doświadczenie zarówno menadżerskie jak i artystyczne" – mówiła Katarzyna Olesiak. "Zależy nam na tym, żeby była to osoba, która zna środowisko teatralne i zaproponuje linię programową dla tego teatru adekwatną do tego, co działo się w nim do tej pory. W Bagateli grane były sztuki lekkie, komediowe, przyjemne i liczymy, że ten repertuar będzie rozwijany, tym bardziej, że teatr ma rocznie 160 tys. widzów i chcielibyśmy tę frekwencję zachować" – podkreśliła.

Dyrektor wydziału dodała, że miasto dopuszcza możliwość złożenia w konkursie tzw. oferty tandemowej czyli osoba kandydująca na dyrektora może w koncepcji prowadzenia teatru zaproponować, kto będzie jej zastępcą odpowiedzialnym za linię artystyczną, programową. "My w statucie nie przesądzamy, czym zajmują się zastępcy, o tym decyduje dyrektor instytucji" – mówiła Olesiak.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane do końca kwietnia. Zgodnie z przyjętym w środę statutem dyrektor będzie powoływany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych.

Henryk Jacek S. kierował Bagatelą przez ponad 20 lat - od 1 września 1999 do 31 stycznia 2020. Jesienią zeszłego roku grupa kobiet, m.in. aktorek teatru oskarżyła go o molestowanie i mobbing. Śledztwo w sprawie nadużyć w Bagateli zostało wszczęte na początku listopada.

Po przesłuchaniach pokrzywdzonych dyrektorowi postawiono w prokuraturze zarzuty nakłaniania kobiet do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Za te czyny grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Jak informowała prokuratura S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policji - stawiennictwa jeden raz w tygodniu; poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł, a także zakazu zbliżania się do osób pokrzywdzonych i pełnienia funkcji dyrektora. Miasto rozwiązało z nim kontrakt.