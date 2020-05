Emisję pierwszego spektaklu - "Brygada szlifierza Karhana" z 1949 roku - zaplanowano w środę 6 maja o godz. 19.

"Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi zaprasza widzów do podróży w czasie i wejścia w fascynujący świat przepastnych teatralnych archiwów. Niebawem będzie można wysłuchać nagrań najważniejszych, historycznych już dzisiaj realizacji scenicznych Teatru Nowego" - mówi Galczak.

Jak podkreśla, w ten "niematerialny świat legendarnych niekiedy spektakli" pomogą wejść archiwalne zdjęcia wybitnych fotografów związanych wieloletnią współpracą z teatrem. Zobaczyć będzie można m.in. zdjęcia Andrzeja Brustmana i Jerzego Neugebauera. Z kolei nagrania pochodzą ze scyfryzowanych taśm szpulowych. Zdaniem Galczaka, stanowi to dodatkową ich wartość, nie tylko historyczną.

"Wprawne ucho będzie mogło rozpoznać głosy wspaniałych aktorów, którzy przez wiele lat stanowili fundament zespołu artystycznego Teatru Nowego w Łodzi. Dodatkowym smaczkiem są dobrze słyszalne reakcje ówczesnej publiczności" - przekonuje.

Miłośnicy teatru usłyszą m.in.: Hannę Bedryńską, Krystynę Feldman, Zofię Grąziewicz, Elżbietę Jasińską, Eugenię Herman, Wiesławę Mazurkiewicz, Izabelę Pieńkowską, Barbarę Rachwalską, Łucję Żarnecką, Bogdana Baera, Marka Barbasiewicza, Ludwika Benoit,Seweryna Butryma, Ryszarda Dembińskiego, Józefa Duriasza, Zbigniewa Józefowicza, Andrzeja Maya, Wojciecha Pilarskiego, Mieczysława Voita czy Andrzeja Żarneckiego.

"Usłyszymy też Barbarę Dembińską, Wojciecha Droszczyńskiego i Marka Lipskiego – artystów do dziś grających na obydwu scenach Teatru Nowego" - dodaje Galczak.

Zwraca uwagę, że nagrania mogą zostać udostępnione dzięki digitalizacji przeprowadzonej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Począwszy od 6 maja do 30 czerwca i od 19 sierpnia do 15 grudnia, w każdą środę o godz.19.00, będzie można, na stronie Teatru Nowego www.nowy.pl, zobaczyć na zdjęciach twórców przedstawień i usłyszeć spektakle: "Brygada szlifierza Karhana" z 1949 r., reż. zbiorowa pod kierunkiem Jerzego Merunowicza, "Święto Winkelrida" (1956 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Wesele Figara" (1974 r. reż. Bohdan Korzeniewski), "Henryk VIII czyli wszystko to prawda" (1975 r., reż. Jerzy Goliński), "Garbus" (1975 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Patna" (1976 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Wielki Fryderyk" (1977 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Dialogus de Passione" (1977 r., reż. Kazimierz Dejmek).

Po przerwie wakacyjnej: "Cień" (1977 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Tartufe czyli obłudnik" (1977 r., reż. Bohdan Korzeniewski), "Obecność" (1977 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Mądremu biada" (1977 r., reż. Witold Skaruch), "Zwłoka" (1978 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Zemsta" (1978 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Opowieść zimowa" (1979 r., reż. Krystyna Skruszanka), "Vatzlav" (1979 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Rosmersholm" (1979 r., reż. Andrzej Wanat), "Uciechy staropolskie" (1980 r., reż. Kazimierz Dejmek), "Wesołego powszedniego dnia" (1982 r., reż. Tadeusz Wiśniewski), "Miarka za miarkę" (1982 r., reż. Wanda Laskowska), "Damy i huzary" (1982 r., reż. Ludwik Benoit), "Szelmostwa Skapena" (1982 r., reż. Maria Kaniewska), "Terroryści" (1982 r., reż. Jan Bratkowski), "Porwanie Sabinek" (1985 r., reż. Maria Kaniewska), "Zmierzch" (1986 r., reż. Jan Bratkowski).