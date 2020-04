"Sobotni wieczór w Teatrze Współczesnym online to szacowne trio - Mrożek, Axer... Czechow oraz plejada wyśmienitych aktorów" - czytamy w zapowiedzi o spektaklu.

Przedstawienie wyreżyserował Erwin Axer. Autorką scenografii była Ewa Starowieyska. Realizację telewizyjną przygotował Stanisław Zajączkowski.

W obsadzie przedstawienia znaleźli się, m.in: Ewa Gawryluk, Marta Lipińska, Danuta Szaflarska, Olga Sawicka, Jacek Mikołajczak, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Kowalewski, Adam Ferency i Marek Bargiełowski.

"Pierwszy akt sztuki to powrót do Czechowa, nastroju i atmosfery jego dramatów. Rosja Carska 1910 r.; drugi akt dzieje się w roku 1928, w +rozbuchanej passie+ Kraju Rad, trzeci to już kilka dekad później, czas zmierzchu +homo sovieticus+ i ZSRR. Trzy części tej +komedii tragicznej+ spajają te same postaci, ale bohaterką sztuki jest historia" - napisano o akcji spektaklu.

Jak dodano, "losy osób dramatu wrzucone w jej tryby Mrożek narysował na tle starego, nowego i współczesnego +ładu+ Rosji jej obiegowych emblematów, mentalności ludzi i ich +rosyjskich dusz+".

Pokaz "Miłości na Krymie" rozpocznie się 25 kwietnia o godz. 20.30. Będzie dostępny na stronie: https://www.wspolczesny.pl/repertuar/biezacy/milosc-na-krymie-.