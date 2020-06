Kierownik działu literackiego i marketingu TW-ON Agnieszka Wolak poinformowała PAP o zmianie trybu sprzedaży biletów. "Od 15 czerwca sprzedawane będą bilety na wydarzenia do końca tego roku, abonamenty wprowadzimy dopiero od przyszłego roku. Wynika to z konieczności przeniesienia z powodu pandemii premier Werthera i Korsarza z sezonu 2019/20 na nowy sezon. Abonamenty będą w sprzedaży od 1 października" - powiedziała.

Wprowadzona zostanie również karta, na której - w przypadku odwołania seansu - można zdeponować środki i wykorzystać je w przyszłości na zakup biletu.

Na sezon 2020/21 zaplanowano sześć premier: czterech spektakli operowych - "Werthera" Julesa Masseneta, "Cardillaca" Paula Hindemitha, "Fidelia" Ludwiga van Beethovena i "Cyganerii" Giacomo Pucciniego - oraz dwóch baletowych - "Korsarza" oraz "Mayerlingu".

W "Wertherze", wyreżyserowanym przez Willy'ego Deckera, w tytułowej roli usłyszymy Piotra Beczałę, który w lutym będzie miał również swój recital w warszawskim Teatrze Wielkim.

W nowym sezonie artystycznym odbędą się dwie premiery realizowane we współpracy z zagranicznymi teatrami operowymi. W styczniu odbędzie się premiera "Cardillaca" Paula Hindemitha w reżyserii Mariusza Trelińskiego ze scenografią Borisa Kudlicki. Paul Hindemith to niemiecki kompozytor, przedstawiciel XX-wiecznej awangardy, tworzący również w nurcie neoklasycznym. "Cardillac" po raz pierwszy w historii zostanie wystawiony na deskach TW-ON. Akcję dramatu reżyser przeniósł z XVII-wiecznego Paryża we współczesność, a nawet w nieodległą przyszłość. Spektakl powstał w koprodukcji z Oper Koeln oraz Teatro Real w Madrycie. Partię tytułową wykona wybitny bas-baryton Tomasz Konieczny.

"Mayerling" to wyjątkowe dzieło w dorobku jednego z największych choreografów XX wieku Kennetha Macmillana.

"Kiedy 20 lat temu próbowałem zdobyć dla naszego baletu jego partyturę, osoby, które zajmują się dziedzictwem Macmillana, uznały, że nasz zespół jeszcze nie jest na poziomie, który gwarantowałby bezbłędne wykonanie tego dzieła. Dzisiaj Krzysztof Pastor może z dumą powiedzieć +doprowadziłem Polski Balet Narodowy do poziomu światowego+. W związku z tym choreografię Macmillana dostaliśmy bez problemu" - powiedział w rozmowie z PAP dyrektor TW-ON Waldemar Dąbrowski. Spektakl opowiada o dramatycznych losach syna Cesarza Franciszka Józefa Rudolfa Habsburga-Loratyńskiego i księżniczki Elżbiety Bawarskiej - znanej jako Sissi - do muzyki Franza Liszta.

"Fidelio" to jedyna opera Ludwiga van Beethovena - w TW-ON od marca będzie można ją oglądać od marca. Przedstawienie powstanie w koprodukcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej z The Royal Danish Theatre w Kopenhadze. Spektakl wyreżyseruje John Fulljames, dyrektor artystyczny Royal Danish Opera.

"Cyganerię" Giacomo Pucciniego w reżyserii Barbary Wysockiej będzie można obejrzeć w czerwcu. Sama Wysocka o "La Boheme" mówi, że jest "to opowieść o wielkich emocjach, rozstaniach i powrotach, o bezwzględnym przeznaczeniu i utracie". Scenografię spektaklu zaprojektuje Barbara Hanicka. W nowym sezonie widzowie będą mogli obejrzeć również poprzedni spektakl tej samej reżyserki w TW-ON - "Toscę" Giacomo Pucciniego.

Na dużej scenie odbywać się będą również koncerty i recitale. We wrześniu wystąpi kontratenor Jakub Józef Orliński.

W sezonie 2020/21 powrócą również wystawiane już inscenizacje - będzie to m.in. "Halka" w reż. Mariusza Trelińskiego. Tym razem w rolę Janusza wcieli się Tomasz Konieczny, który tę rolę wykonywał podczas spektakli w Theater an der Wien. Powrócą również "Traviata" oraz "Madame Butterfly" - również wyreżyserowane przez Trelińskiego. Publiczność będzie mogła też obejrzeć "Czarodziejski flet" W. A. Mozarta w reżyserii Susanne Andrade i Barrie Kosky'ego. Spektakl utrzymany jest w konwencji niemego kina.

Od 1 października ruszy sprzedaż abonamentów na spektakle w repertuarze od 1 stycznia 2021 - bilety na te przedstawienia będą dostępne od 19 października.

Zgodnie z obowiązującymi na chwilę obecną wytycznymi sprzedaż obejmuje tylko połowę miejsc na widowni.