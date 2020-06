"Teatralne magazyny kostiumów to skarbce. Przez lata gromadzą niesamowite stroje, wykonane przez najlepszych teatralnych rzemieślników i dokumentują bogactwo wyobraźni kostiumografów, którzy tworzą w różnych stylistykach i teatralnych gatunkach. Może to być rockowy styl glam, może być wieczorowa kreacja w stylu międzywojennego kabaretu, a może bajkowa suknia prosto z balu, na którym Kopciuszek gubi (bardzo stylowy) pantofelek" - napisała w przesłanej PAP informacji kierownik ds. marketingu i PR teatru Agata Sobierajska.

Wyjaśniła, że Jacyków przygotowuje specjalną kolekcję inspirowaną spektaklami Syreny: od stylu glam z "Rock of Ages", przez gotyckie stylizacje rodem z "Rodziny Addamsów", po modę vintage w wydaniu amerykańskim ("Czarownice z Eastwick") i PRL-owskim ("Kapitan Żbik").

"Nie będą to jednak teatralne kostiumy, ale unikatowe kreacje dla naszych widzów, nawiązujące do musicalowych przebojów Syreny. Przy produkcji ubrań zostaną częściowo wykorzystane kostiumy z magazynów, a projekty Jacykowa uszyją teatralne pracownie pod wodzą krawcowej Syreny - Anny Wardzyńskiej" - czytamy w przesłanej informacji.

Jak zapewniła Sobierajska, każdy egzemplarz będzie sygnowała metka "Tomek Jacyków dla Teatru Syrena".

Na stronie Teatru Syrena przypomniano, że Jacyków to topowy stylista, krytyk mody i kostiumograf, który jest zwolennikiem modowego recyklingu. "Kostiumy Jacykowa do +Rock of Ages+, jednej z najnowszych premier Syreny, zachwycają nie tylko odwagą i barwnością, ale także kreatywnością w wykorzystaniu materiałów +z drugiej ręki+" - napisano.

Celem projektu jest promocja recyklingu w modzie. "Współpraca Jacykowa i Syreny w duchu zero waste sprawi, że doskonałe materiały i unikatowe stroje, w które obfitują nasze magazyny, zyskają nowe życie, staną się inspiracją i surowcem dla nowych, niepowtarzalnych kreacji do noszenia zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje" - czytamy na stronie teatru.

To pierwsza odsłona strategicznego projektu "EKO Syrena", który realizuje scena przy Litewskiej 3.

Niektóre egzemplarze z kolekcji obejrzeć można na stronie: https://teatrsyrena.pl/index/tomek-jacykow-dla-teatru-syrena.html.