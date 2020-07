To kultowe miejsce powraca jako scena z widownią na blisko 600 osób, dużą nowoczesną sceną, wygodnym zapleczem dla artystów i foyer dla gości. Odświeżone zostały oryginalne wnętrza w stylu lat 70. a obiekt został przystosowany do wymagań dzisiejszych standardów przeciwpożarowych. Już w sierpniu otwarta zostanie przestrzeń dla widzów, na których będzie czekała rozrywka na najwyższym artystycznym poziomie. 365 dni w roku dostarczamy dobrych emocji.

Scena Relax mieści się w sercu miasta, w sercu kultury. To miejsce łączy pokolenia! Chcemy, żeby odwiedzały nas osoby dorosłe i młodzież, dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi. Mamy nadzieję zaproponować taką ofertę, że nie będziecie chcieli stąd nigdy wychodzić – mówi Beata Kawka.

Repertuar Sceny Relax

Jaskółeczka, Tajemnica Tomka Sawyera, Małe zbrodnie małżeńskie, Abonament na szczęście to cztery spektakle przygotowane przez Scenę Relax na najbliższe miesiące.

Jaskółeczka autorstwa Tadeusza Słobodzianka to współczesna baśń inspirowana przypowieścią argentyńskiego pisarza Jorge Amado, która opowiada o miłości niemożliwej.

Właśnie na ten pierwszy spektakl przygotowany dla młodych widzów zaprosimy dzieci pracowników warszawskiej służby zdrowia. Dotrzymujemy słowa i 15 sierpnia zagramy dla nich specjalny, przedpremierowy spektakl – mówi Beata Kawka.

Tajemnica Tomka Sawyera w reżyserii Antoniusza Dietziusa to musical na podstawie powieści Marka Twaina, który porusza ważne tematy dotyczące akceptacji społecznej, sprawiedliwego podejścia do oceny drugiego człowieka czy bezwarunkowej przyjaźni i miłości.

Małe zbrodnie małżeńskie to sztuka z elementami komedii, kryminału i powieści miłosnej w reżyserii Karola Wróblewskiego. To opowieść o ludziach w drodze, którą jest ich wspólne życie. Jak zmienia się ich związek na przestrzeni lat? Jakie mają potrzeby? Co zostało im z pierwszych fascynacji? To spektakl o sztuce życia w związku.

Abonament na szczęście to spektakl muzyczny, sentymentalna podróż do najpiękniejszych tekstów twórczości Agnieszki Osieckiej w autorskich aranżacjach Tomasza Betki.

Jeszcze w tym roku Scena Relax zaprosi widzów na trzy wyjątkowe premiery.

W październiku z okazji Jubileuszu 50-lecia Kina Relax odbędzie się polska prapremiera spektaklu pt. The Realistic Joneses. W grudniu z myślą o najmłodszych odbędzie się premiera autorskiego, multimedialnego spektaklu Samanty Janas pt. Lulitulisie. W wieczór sylwestrowy i w Nowy Rok odbędą się pokazy przedpremierowe spektaklu Seksmisja w reżyserii Piotra Grabowskiego na podstawie kultowej komedii Juliusza Machulskiego. Premiera zaplanowana jest na 2 stycznia 2021 roku.

Młodzi aktorzy bardzo często szukają miejsca, gdzie mogą grać, gdzie mogą tworzyć, gdzie mogą się spełniać. Tych miejsc jest bardzo niewiele. Mam nadzieję, że Scena Relax niedługo wypełni się entuzjazmem, radością i energią młodych ludzi – mówi Beata Kawka.

Oprócz spektakli teatralnych Scena Relax zaprasza na dwa wyjątkowe cykle. Pierwszy z nich to Wytworne Wieczory Satyryczne, których gospodynią jest uwielbiana przez widzów Katarzyna Pakosińska.

Z przyjemnością zapraszam Państwa na czwartkowe spotkania z mistrzami satyry. Zaprezentujemy naszej publiczności wspaniałą rozrywkę zawsze w oryginalnej oprawie muzycznej. Na żywo! – mówi Katarzyna Pakosińska. - Będziemy wprawiać w dobry nastrój największych malkontentów, zaspokajać potrzebę piękna i dobrej wytwornej przyjemności. Od ponad ćwierć wieku czaruję masy, czyli param się sztuką estradową w charakterze artystki.

Z zadziwiającą mnie do dziś lekkością błazna z siebie robię. Pstryk i już. By nie zwariować, bo świadomość umiejętności doskwiera, swoją publiczność dla równowagi w przysłowiowego robię balona. Zawsze jednak ku obopólnej uciesze. Chcecie się przekonać? Zapraszam na Wytworne Wieczory Satyryczne Sceny Relax. Potwierdzonymi już gośćmi pierwszych spotkań są: Artur Andrus (13.08.2020), Zenon Laskowik (10.09.2020) i Jacek Fedorowicz (08.10.2020). Zapraszamy w każdy drugi czwartek miesiąca.

Wytworne Wieczory Satyryczne, czyli wszystko co z humorem zdarzyć się może, szczególnie gdy chce się elegancko ominąć normalność – dodaje Katarzyna Pakosińska.

Wytworne Wieczory Satyryczne to świetna zabawa dla wszystkich pokoleń, artystyczne spotkanie i rozmowy nieoczywiste bez czwartej ściany przy lampce szampana; także oryginalne happeningi niekończące się wraz z opadnięciem kurtyny – to wszystko pod okiem charyzmatycznej prowadzącej.

Kolejny cykl to STAND UP. Wieczory mniej Wytworne, który poprowadzi Michał Pałubski były członek krakowskiej formacji Chatelet. Spotkania będą się odbywały w każdy ostatni czwartek miesiąca. W sierpniu na scenie wystąpią Igor Kwiatkowski i Maciej Brudzewski (27.08.2020). We wrześniu Ewa Błachnio i Damian Wiking Usewicz (24.09.2020).

Moim założeniem jest pokazanie jak szeroką sztuką jest Stand Up. Chciałbym pokazać co tworzą ludzie, którzy zaczynali zabawę z humorem zaczynali na scenie kabaretowej i ludzie, którzy zaczynali już na scenie Stand Up. Chciałbym pokazać jak różnorodna jest komedia. Dlatego na tej scenie pojawią się nazwiska duże i małe, bo jedynym kryterium pojawienia się tutaj będzie jakość ich materiałów, a nie rozpoznawalność – mówi Michał Pałubski.

Na Scenie Relax nie zabraknie również koncertów. Zaplanowany został m.in. cykl pt. Scena Relax tribute to… w ramach którego wśród najbliższych wydarzeń odbędą się koncerty

w hołdzie wielkim, światowym artystom: Alicii Keys, Davidowi Bowiemu, ale także ponadczasowym, ikonicznym duetom. Wybitnych wokalistów i muzyków do tego cyklu zapraszają Sabina Jeszka i Kuba Krupski znani m.in. z takich programów muzycznych jak Jaka to melodia (TVP), Mam Talent (TVN), Must be the Music (Polsat) i The Four (Polsat). Nasz drugi cykl to zaskakujące wokalno-taneczne show pt. The HA! Warsaw is Voguing. Na stałe w naszym repertuarze zagości też widowisko muzyczne tworzone przez idoli polskich nastolatków pt. Playlista LILY. Na scenie zobaczymy nie tylko wokalistów, ale także najbardziej popularnych polskich influenserów z aplikacji TikTok.

Inwestycja w kulturę

Scena Relax to prywatna scena w Warszawie, która będzie działała na zasadach komercyjnych dzięki zaangażowaniu prywatnego kapitału czterech przyjaciół: Roberta Ledóchowskiego, Jarosława Chrobocińskiego, Marcina Twardowskiego oraz Jordana Posmyka. Po otwarciu Sceny Relax inwestorzy chcą przywrócić dawną świetność Teatru Małego, który do 2009 roku działał w podziemiach Kina Relax jako kameralna scena Teatru Narodowego. Inwestorzy zapowiadają, że Teatr Mały będzie nosił imię Adama Hanuszkiewicza. Otwarcie tej sceny jest planowane na I kwartał 2021 roku.

Historia Kina Relax

Budynek Kina Relax został zaprojektowany przez Zbigniewa Wacławka we współpracy z Andrzejem Kaliszewskim i Zbigniewem Gąsiorem. Ta ciekawa bryła u zbiegu ulicy Złotej

i pasażu Wiecha, została oddana do użytku w 1970 roku. Jest integralną częścią zespołu Ściany Wschodniej, określanej najważniejszym projektem o wielkomiejskim charakterze w czasach PRL. Nazwę dla kina wybrali w plebiscycie czytelnicy Expressu Wieczornego. Przez 20 lat było to najnowocześniejsze kino w Warszawie. Odbywały się w nim największe premiery filmowe m.in Gwiezdnych wojen George’a Lucasa, Matrixa braci Wachowskich czy Pianisty Romana Polańskiego. Przez lata gościł w nim również Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Po kilku latach walki z multipleksami Kino Relax poniosło porażkę i zostało zamknięte w 2006 roku.