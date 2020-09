Pierwotnie premierę planowano na 3 kwietnia, ale plany pokrzyżowała pandemia. Odbędzie się 10 września.

Reklama

"Jeszcze nam się nie zdarzyło pracować 9 miesięcy nad premierą, to najdłużej przygotowywana premiera w teatrze. Wszyscy nosimy ten spektakl w sobie od stycznia i już bardzo chcemy go pokazać" – powiedziała podczas środowej konferencji prasowej w Chorzowie dyrektor Teatru Rozrywki Aleksandra Gajewska.

Widzowie pamiętają "Zakonnicę w przebraniu" dzięki filmowi z 1992 r. w reż. Emile Ardolino na podstawie scenariusza Josepha Howarda z brawurową rolą Whoopi Goldberg. W Chorzowie Deloris van Cartier – podrzędną szansonistkę, która musi ukrywać się w klasztorze, bo grozi jej śmierć z rąk gangsterów – zagra Paulina Magaj. Wystąpią również m.in. Maria Meyer, Wioletta Białk i Rafał Talarczyk.

"Zakonnica w przebraniu jest o wartościach – ważnych wartościach, które czasami ośmieszamy, które czasami trudno zrozumieć, jeśli ich nie podzielamy" - powiedział podczas konferencji Michał Znaniecki.

"Myślę, że ten spektakl będzie bardzo potrzebną dzisiaj refleksją – potrzebną nie tylko po to, żeby się pośmiać i wzruszyć, ale właśnie dlatego, żeby pomyśleć i poczuć, po co jesteśmy na tym świecie, w relacjach ludzkich" – dodał reżyser.

Jeszcze przed premierą, bo 6 września, odbędzie się natomiast inauguracyjny koncert nowego zespołu Teatru Rozrywki – Big Bandu Śląskiego. "To niezwykłe wydarzenie w naszym teatrze, ale nawiązujące do znakomitych tradycji, które mieliśmy przez trzydzieści kilka lat działalności Teatru Rozrywki, czyli powrót jazzu, koncertów bigbandowych. Cieszymy się, bo jest to nasz zespół – Big Band Śląski, sformowany niedawno przy Teatrze Rozrywki pod kierownictwem prof. Grzegorza Nagórskiego" – powiedziała dyrektor Gajewska, przypominając, że w katowickiej Akademii Muzycznej od kilkudziesięciu lat działa Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. "Aż się prosiło, żeby muzyka rozrywkowa, jazzowa miała miejsce na którejś z dużych scen i bardzo się cieszymy, że jest nią scena Teatru Rozrywki" - podkreśliła.

Grzegorz Nagórski zapowiedział, że Big Band Śląski będzie grał muzykę mistrzów tego stylu, ale też nowe kompozycje. "Chcemy zbudować pewien rodzaj brzmienia, poszerzać go, starać się wprowadzać nowe rzeczy" - opowiadał.

Kolejne premiery w Teatrze Rozrywki to listopadowy koncert zaduszkowy i "Dzieła Wszystkie Szekspira (w nieco skróconej formie)" oraz grudniowa, jubileuszowa 25. Przebojowa Noc Sylwestrowa, do której widzowie teatru mogą sami typować swoje ulubione piosenki, prezentowane w ciągu minionego ćwierćwiecza na chorzowskiej scenie.