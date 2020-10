"Teatr Powszechny w Warszawie uruchomił własny, niezależny kanał VOD (+wideo na życzenie+), aktywny pod adresem: www.vod.powszechny.com. Nowe narzędzie jest przeznaczone do transmisji online spektakli granych na żywo w siedzibie teatru; będzie także głównym miejscem udostępniania nagrań spektakli spoza bieżącego repertuaru i innych form twórczości teatralno-filmowej" - poinformował w środę rzecznik prasowy teatru Mateusz Węgrzyn.

Zapowiedział, że premierowym wydarzeniem na kanale VOD Teatru Powszechnego będzie transmisja na żywo spektaklu "Mein Kampf" w reżyserii Jakuba Skrzywanka, która odbędzie się 24 października o godz. 19.

"Mein Kampf zyskał uznanie widzów, którzy docenili odwagę twórców i siłę artystycznego przekazu. O spektaklu pisały liczne media zagraniczne, m.in. The New York Times, The Jerusalem Post i The Economist" - przypomniał Węgrzyn.

Jak wyjaśnił, spektakl grany na Scenie Dużej Teatru Powszechnego "będzie emitowany w czasie rzeczywistym i dostępny dla wszystkich, którzy w systemie VOD zakupią online bilety z kodem".

"Od dłuższego czasu pracujemy nad łączeniem tradycyjnego teatru i nowych technologii. Spektakl transmitowany na żywo bezpośrednio ze sceny pozwala odczuć atmosferę wieczoru teatralnego – obserwować na bieżąco reakcje widowni, odczuwać jej energię i wpływ na grę aktorów. Dzięki temu dzieło nabiera dodatkowych sensów i jest otwarte na nowe interpretacje, być może niedostępne w tradycyjnym teatrze" - czytamy w informacji przesłanej PAP.

Podkreślono, że Teatr Powszechny w ten sposób stara się "wypełniać misję docierania do jak najszerszej grupy odbiorców, nie tylko w Warszawie".

"Teatr VOD daje unikatową możliwość uczestniczenia w spektaklu bez wychodzenia z domu. Wystarczy stworzyć osobiste konto na portalu, by łatwo i szybko korzystać z udostępnianych treści. Poszczególne transmisje i spektakle repertuarowe będą biletowane (automatyczny zakup biletów online), a pozostałe treści będą dostępne bez opłaty" - wyjaśniono.

"Wychodzimy z założenia, że teatr publiczny w obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz polityczno-społecznej za wszelką cenę nie powinien zaprzestać działalności – chodzi o utrzymanie bezcennych wartości każdego teatru, czyli unikatowego zespołu ludzi tworzących sztukę oraz wspólnoty widzów" - napisano w przesłanej informacji. "Dlatego obok tradycyjnej działalności teatralnej chcielibyśmy rozwijać nowe formy działania online" - dodano.

Wyrażono nadzieję, że "po półrocznym okresie strat z powodu odwołanych spektakli i wyjazdów oraz zawieszenia działalności w siedzibie, kanał VOD pozwoli lepiej utrzymać repertuarowy rytm pracy oraz stały kontakt z naszymi widzami".

Więcej informacji o kolejnych premierowych transmisjach na żywo i spektaklach dostępnych online można znaleźć na stronie: www.vod.powszechny.com.